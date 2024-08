Red Bull-teambaas Christian Horner trekt de uitspraken van Helmut Marko in twijfel. In aanloop naar de GP van Nederland onthulde de 81-jarige Oostenrijker dat reservecoureur Liam Lawson hoe dan ook een plaatsje op de grid krijgt in 2025. Volgens Horner is er echter nog niets in beton gegoten. Lawson maakt zeker kans op een stoeltje, maar over de onderhandelingen wil hij niks kwijt.

Helmut Marko kon eerder bevestigen dat de 22-jarige Liam Lawson een racestoeltje krijgt binnen de Red Bull-familie. “Hij zit volgend jaar zeker in één van onze auto’s”, zei de man uit Graz tegen Kleine Zeitung. Veel experts verwachtten dat Lawson dit weekend al op de grid zou staan, als vervanger voor Sergio Pérez. Echter, Red Bull bevestigde gedurende de zomerstop dat Checo mocht blijven.

Dat Lawson volgend jaar wél een stoeltje verdiend heeft, valt nog te bezien. Sky Sports confronteerde Christian Horner met de uitspraken van Marko. “Niets is vastgelegd”, verwierp hij diens commentaar. De Red Bull-teambaas gaf wel toe dat alleen Max Verstappen en Yuki Tsunoda zeker zijn van een stoeltje; zowel Pérez als Daniel Ricciardo moet zich nog bewijzen en kan dus vervangen worden.

“Op dit moment hebben we nog een paar weken de tijd”, legde Horner uit. “We weten wat de situatie is met Pérez en wat voor contract hij heeft getekend. Wat betreft Daniel (Ricciardo, red.) en Liam (Lawson, red.) denk ik dat er genoeg opties zijn. Maar daar gaan we uiteraard niet openbaar over praten totdat de zaken zijn afgerond.”

