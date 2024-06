Charles Leclerc beleefde een dramatisch slot van de sprintkwalificatie. Terwijl de overgebleven coureurs in SQ3 vanuit de pitstraat zo laat mogelijk de baan opreden, bleef er één achter: Leclerc. Een probleem met de Ferrari zorgde er voor dat hij te laat zijn weg kon vervolgen en geen tijd kon noteren. De Monegask start hierdoor de sprintrace op zaterdag als tiende.

“Wat is er verdomme gebeurd?!”, liet Leclerc in niet mis te verstane woorden horen over de boordradio horen toen zijn Ferrari afsloeg. Het team informeerde hem dat ze hadden gekozen voor de anti-stall, het mechanisme waardoor een F1-wagen juist niet kan afslaan. “Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar de motor doet niks”, antwoordde hij. Uiteindelijk kreeg hij de boel weer aan de praat, maar kwam net te kort om zijn snelle ronde nog in te gaan.

“Ik weet niet wat er gebeurde”, zei Leclerc na afloop van de sessie tegenover F1TV. “Ik was in de pitstraat en toen schakelde de anti-stall in en ging alles uit. Het team gaat me later meer vertellen over de situatie.” Een pole position zat er sowieso niet in, volgens Leclerc. “We waren niet supersterk, maar hadden zeker beter kunnen kwalificeren dan P10. Het is nogal teleurstellend. We gaan uitzoeken wat er gebeurd is en zullen proberen om in de sprintrace naar voren te komen.”

