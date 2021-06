Slecht nieuws voor Lando Norris: hij zal de Grand Prix van Azerbeidzjan niet vanaf de zesde, maar negende plaats aanvangen. De Brit heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen van de stewards voor het overtreden van de regels rond de rode vlag in de kwalificatie. Bovendien krijgt hij ook meteen drie strafpunten op zijn licentie bijgeschreven.

De kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe kenmerkte zich door de chaos en vier rode vlaggen, waarvan er twee in Q1 waren. Eerst crashte Lance Stroll in bocht 15, even later herhaalde Antonio Giovinazzi hetzelfde. Ook Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda veroorzaakten een rode vlag, dat gebeurde in Q2 en Q3.

Foto: Motorsport Images

In de eerste kwalificatiesessie rijdt Norris op het lange start/finishgedeelte wanneer de rode vlag wordt gezwaaid na de crash van Giovinazzi. Hij rijdt dan half op de pit-entry-lijn, en vraagt zijn engineer wat hij moet doen. “Je moet naar binnen”, krijgt de Brit te horen. Hij doet dat echter niet. Hij vervolgt zijn weg en rijdt dus nog een extra ronde, waar hij direct naar binnen had moeten gaan.

Het incident werd bij de stewards voorgelegd. Zij hebben geluisterd naar het materiaal dat McLaren heeft aangeleverd, maar toch zijn ze tot de conclusie gekomen dat hij de regels heeft overtreden. Hij krijgt daarvoor een gridstraf van drie plaatsen.

Dat is overigens coulanter dan de normale straf van vijf plaatsen. De stewards leggen uit dat ze zijn positie op de baan in die overweging hebben meegenomen en oordeelden dat Norris een heel korte tijd had om te reageren. Hierom besloten ze deze straf bij wijze van uitzondering minder streng te maken. Hij zal door de straf niet vanaf de zesde, maar de negende plaats aan de Grand Prix van Azerbeidzjan beginnen.

Naast de gridstraf worden ook nog eens drie strafpunten aan zijn licentie toegevoegd. De McLaren-coureur staat daardoor op 8 punten binnen een periode van 12 maanden. Bij 12 strafpunten wordt een coureur voor één race uitgesloten.