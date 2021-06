Lando Norris staat na vijf races derde in het kampioenschap en scoorde tot dusver twee podiums in 2021. Toch voelt de 21-jarige Brit zich nog niet helemaal thuis in zijn MCL35M. “Ik heb fouten gemaakt omdat ik de auto nog niet goed genoeg kende.”

In de eerste vijf races van het seizoen verzamelde Lando Norris 56 punten. Vier keer wist de Britse jongeling in de top vijf te finishten, in Imola en Monaco stond hij zelfs op het podium. Toch is Norris nog niet vertrouwd met zijn MCL35M, de McLaren-bolide voor 2021.

Kijk ook: Mediapas: De bekendste plekken van het Baku City Circuit anders bekeken

“De auto van dit jaar is anders, er zijn heel wat dingen aan deze auto waardoor je hem op een andere manier moet besturen”, legt Norris uit tijdens de persconferentie in Bakoe. “Elke race die we doen, leer ik nog steeds heel wat bij over de auto. In Monaco kende ik mijn beste kwalificatie van het seizoen tot dusver, maar in de kwalificaties daarvoor heb ik fouten gemaakt omdat ik de auto nog niet goed genoeg kende”, geeft de Brit toe.

De aanpassing aan de MCL35M verloopt volgens Norris zo moeizaam door het grote verschil met zijn voorganger, de McLaren MCL35. “In de eerste paar races van het seizoen bestuurde ik de auto nog te veel als de auto van vorig jaar. Ik moest me flink aanpassen aan de auto van dit jaar, dus er zijn absoluut een hoop dingen anders. Het is dan ook geen gemakkelijke overgang van vorig jaar, of de afgelopen twee jaar, naar dit jaar.”

Lees ook: Waarom Verstappen geen track walk meer doet: ‘Lig liever wat langer in bed’