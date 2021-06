Max Verstappen is geen fans van de voor veel coureurs traditionele track walk, ook niet op een stratencircuit als Bakoe. “Ik lig liever wat langer in bed”, grapt de Nederlander.

Verstappen rijdt natuurlijk al sinds 2015 Formule 1 dus de meeste circuits hebben niet echt veel geheimen meer voor hem. “Ik doe eigenlijk sinds 2017 al geen track walk meer, het boeit me gewoon niet meer”, zegt hij in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

“Ik lig liever een paar minuten langer in bed”, grapt de Nederlander. “Als ik een baan beter wil leren kennen, rij ik wel wat langzamer in mijn opwarmrondje”, vervolgt Verstappen. “Iedereen heeft gewoon zijn eigen aanpak, en ik was er op een gegeven moment wel klaar mee over het circuit te wandelen.”

(tekst loopt door onder de foto)

Verstappen in 2016 tijdens een track walk.

Lees ook: Plooij mist ook GP Azerbeidzjan: Winkelman vervanger

Wat Verstappen bij gebrek aan een track walk wel doet, zegt hij, is in de eerste training rustig opbouwen. Zeker op een stratencircuit al Bakoe. “Je houdt dan in het begin gewoon wat meer marge zodat alles goed gaat. Daarna merk en voel je dan wel hoeveel sneller je nog kan”, aldus Verstappen, overigens niet de grootste fan van het Baku City Circuit.

Lees ook: Red Bull blikt vooruit met Verstappen en Pérez: ‘Niet mijn favoriete circuit’