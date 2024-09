In Duitsland zijn drie mannen aangeklaagd voor het afpersen van de familie van Michael Schumacher. In juni van dit jaar kwamen de eerste berichten naar buiten dat twee verdachten in het bezit zouden zijn van gevoelige informatie over de voormalig Formule 1-coureur. Later werden twee mannen, een vader en zoon uit het Duitse Wuppertal, opgepakt op verdenking van afpersing.

De hoofdverdachte is een 53-jarige man uit Wuppertal, een stad ten noorden van Kerpen, de geboorteplaats van Michael Schumacher. Er wordt beweerd dat hij privébeelden van de zevenvoudig wereldkampioen op het internet wilde vrijgeven, tenzij de familie hem 15 miljoen euro losgeld zou betalen. Zijn 30-jarige zoon is ook aangeklaagd — hij zou een niet-traceerbaar e-mailadres hebben aangemaakt, waarmee hij voorbeelden van de beelden naar de familie Schumacher zou hebben gestuurd.

Daarnaast is er ook een 53-jarige man uit Wuelfrath aangeklaagd. Deze verdachte zou tot 2021 als beveiliger voor de familie Schumacher hebben gewerkt. Naar verluidt is hij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de beelden. Er wordt beweerd dat hij het materiaal verkocht voor wat de aanklagers een ‘vijfcijferig bedrag’ noemen. De drie verdachten riskeren langdurige gevangenisstraffen.

Sinds zijn ernstige ski-ongeluk in 2013 is Michael Schumacher niet meer in het openbaar verschenen. Niemand weet dan ook hoe het nu met hem gaat, met uitzondering van zijn familie, advocaat en verzorgend personeel. Met zijn zeven titels deelt de coureur nog altijd het record voor de meeste gewonnen wereldkampioenschappen in de Formule 1.

