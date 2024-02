Een jaar geleden kregen Ralph Hogenbirk en het team van Dutch Drone Gods de oproep van Red Bull: film een hele ronde van Max Verstappen over het circuit van Silverstone. Een hele vette kans maar ook een behoorlijke uitdaging. Dinsdag kwam het eindresultaat online op de Red Bull-kanalen. Hogenbirk vertelt over de ontwikkeling van de snelste camera drone ter wereld en het filmen van een Formule 1-auto.

Wie zijn Dutch Drone Gods?

“Ik ben zo’n tien jaar geleden begonnen met collega Vince Tonk. We deden allebei aan drone racen en hebben ook meegedaan aan internationale competities. Toen er steeds meer drones met camera’s op de markt kwamen hebben we samen Dutch Drone Gods opgericht. We filmen van alles, van festivals tot autosport.”

In de video met Red Bull hebben jullie het over “de snelste camera drone ter wereld.” Hoe was het om deze drone te maken?

“Het was vooral een technische uitdaging. Eerst zijn we met onze engineers gaan kijken naar bestaande drones die hard genoeg kunnen om een Formule 1-auto bij te houden. Daarna zijn we prototypes gaan bouwen. De eerste versies bleken niet snel genoeg of werden te warm. Na een paar maanden hadden we een design dat het een hele ronde zou volhouden, toen zijn we camera’s gaan toevoegen.”

Red Bull heeft geholpen bij het uiteindelijke design, wat kan een F1-team betekenen bij het maken van een drone?

“Wij waren verantwoordelijk voor het ontwerp, Red Bull heeft vooral geholpen met verbeteren. Zij hebben de kennis en de materialen om de drone sneller, lichter én sterker te maken, eigenlijk net als op een Formule 1-auto. En uiteraard kreeg de drone een Red Bull-paint job, want hij moest wel bij de auto passen.”

Je hebt natuurlijk niet veel kunnen oefenen boven Silverstone, wat was het moeilijkste van de shoot?

“Het lastigste is het remmen. Een Formule 1-auto remt gewoon enorm hard, die gaat in een paar seconde van 300 naar 100 kilometer per uur. Je moet heel erg anticiperen waar het rempunt ligt, zodat de drone niet aan de auto voorbijschiet. We hebben twee keer kunnen oefenen met Liam Lawson (reservecoureur Red Bull, red.) achter het stuur. Het is vooral zaak om niet teveel risico te nemen en te zorgen dat het shot goed is. Met Verstappen hadden we eigenlijk maar één kans. Het was de gekste shoot die ik ooit gedaan heb!”

Kunnen dit soort drones in de toekomst worden ingezet bij Formule 1-uitzendingen?

“Deze drones kunnen op dat gebied natuurlijk veel betekenen, maar het zal nog wel even duren voordat daar toestemming voor is, ook met het oog op veiligheid. Op zich is ons design al heel betrouwbaar, het is niet alsof hij na drie rondes uit elkaar vloog! Dus er liggen zeker een heleboel kansen.”

Je kreeg ook de kans om Max Verstappen te ontmoeten, hoe was dat voor jou?

“Dat was heel bijzonder. Ik ben al jaren van fan van Formule 1 en van Verstappen. Natuurlijk was het maar een kort moment tussendoor, hij heeft genoeg andere verplichtingen, maar ik heb hem wel de drone kunnen laten zien. Hij was zeker onder de indruk!”

Heb je nog een voorspelling voor het komende seizoen?

“Ik hoop – en verwacht – dat Max Verstappen weer vooraan rijdt. Een goede battle daar vlak achter zou ook leuk zijn, zolang Verstappen maar wint!”

Bekijk de hele video van Red Bull en Hogenbirk hieronder:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m online!