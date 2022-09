Felipe Drugovich, de kersverse Formule 2-kampioen, vindt dat de Formule 2 moet kijken naar de regel die Formule 2-kampioenen uitsluit van de opstapklasse. De Braziliaan vindt dat die regel enkel moet gelden als de kampioen een zitje in de Formule 1 vindt.

Drugovich kroonde zich in de sprintrace op Monza namens het Nederlandse MP Motorsport al tot Formule 2-kampioen, terwijl de opstapklasse ook nog een raceweekend in Abu Dhabi heeft. De 22-jarige Braziliaan mag, nu hij kampioen is, volgens de regels niet meer terugkeren in de Formule 2.

Drugovich heeft wel al een reserverol gekregen bij Aston Martin, waar hij de eerste coureur wordt die onder het Driver Development Programme valt. Dat is voorlopig ook zijn enige plan voor 2023, al had hij graag in de Formule 2 gebleven. “Naar mijn mening mag je als kampioen niet meer blijven als je naar de Formule 1 promoveert, maar mag je blijven als dat niet gebeurt”, stelt Drugovich.

De Braziliaan vergelijkt het met het systeem van de MotoGP, waar je als Moto3- en Moto2-coureur gewoon mag blijven, ook als je kampioen bent geweest. “Wat er allereerst moet veranderen is dat degene die het kampioenschap wint, een kans in de Formule 1 moet krijgen”, aldus Drugovich.

Geen goed idee

Het voorstel van Drugovich kan op weinig steun rekenen van Formule 2-baas Bruno Michel. “Ik ben het er niet mee eens”, zegt Michel. “Ik denk dat het een piramide is en dat je een systeem moet hebben waarbij het op een gegeven moment erop of eronder moet zijn.”

“Ik zou niet willen dat de Formule 2 of Formule 3 professionele kampioenschappen worden, want als je dat doet, is dat precies het probleem”, legt Michel uit. “Dan heb je jongens die voor altijd in hetzelfde kampioenschap blijven, met een groot voordeel omdat ze een enorme ervaring hebben ten opzichte van de jonge coureurs die net komen aanwaaien.”

Het zou volgens Michel ‘niet goed voor hun carrière zijn’, zo doelt hij op de Formule 2-kampioenen die dan blijven hangen, maar het is ook niet goed voor de jonge coureurs. “Die zouden dan minder schitteren omdat zij strijden tegen coureurs die veel meer ervaring hebben, de banen kennen, de auto kennen enzovoorts.” Michel benadruk ook: “Dit gaat niet gebeuren, daar heb ik altijd voor zitten pushen. We hebben dit vanaf de GP2 en GP3 al gedaan: de winnaar kan niet blijven en het is belangrijk om dat zo te houden.”