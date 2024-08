Daniel Ricciardo, Guanyu Zhou, Lance Stroll én Alexander Albon mogen zich melden bij de stewards na de tweede vrije training voor de GP van Nederland. De middagsessie verliep al niet vlekkeloos; meerdere auto’s maakten uitstapjes naar de grindbak. Uiteindelijk zijn het vooral Zhou en Albon die een straf kunnen verwachten voor incidenten in de pitstraat.

Het was een drukte van jewelste tijdens de tweede vrije training voor de GP van Nederland. Na de regenachtige eerste trainingssessie moesten veel teams hun tijd op de baan optimaal benutten. Ook in de pitstraat was het een drukke bedoening. Dat leverde in korte tijd meerdere incidenten op; Lance Stroll lag even overhoop met Alexander Albon terwijl Daniel Ricciardo een aanrijding met Guanyu Zhou moest voorkomen.

De stewards van de FIA moeten oordelen of we kunnen spreken van een unsafe release van zowel Albon als Zhou. De teams hadden misschien beter kunnen beoordelen of het veilig was om naar buiten te rijden. Bekijk onderstaande beelden en oordeel zelf.

