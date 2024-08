George Russell bewees zich – voor wat het waard is – de snelste tijdens VT2 voor de GP van Nederland. Onder droge omstandigheden konden de coureurs hun bolides eindelijk de sporen geven. De harde wind leek wel parten te spelen; meerdere rijders maakten uitstapjes naar de grindbak. Nico Hülkenberg wist daarbij ook de muur te vinden en zorgde voor een korte rode vlag in deze tweede trainingssessie.

De regenbuien die de eerste vrije training op Zandvoort teisterden zijn verdwenen – het zonnetje is tevoorschijn gekomen en heeft de baan compleet opgedroogd. Werk aan de winkel voor de verschillende Formule 1-teams, die deze middag de tijd krijgen om hun verschillende trainingsprogramma’s af te werken op slicks. De medium en de harde compound slaan de klok in de eerste rondes van VT2.

Oscar Piastri heeft het gaspedaal nog niet gevonden, of hij rijdt al terug naar de pitstraat. “Ik moet naar binnen voor een nieuwe helm, er is iets helemaal mis met dit vizier”, klinkt het over de boordradio. Er zijn meer coureurs die nog even hun draai moeten vinden op het Nederlandse asfalt. George Russell en Sergio Pérez schieten al vroeg van de baan, maar komen er beiden zonder kleerscheuren vanaf. Heeft de zomerstop te lang geduurd voor deze coureurs?

Rode vlag voor Hülkenberg

Ook Max Verstappen heeft een momentje, wanneer zijn achterkant uitstapt bij het uitkomen van Scheivlak. Hij weet een nare crash te voorkomen door zijn achterwielen op tijd van de kerbstone af te sturen. Nico Hülkenberg brengt het er minder goed vanaf; de Haas-coureur schiet de grindbak in en vindt zijn waterloo in de muur van de Tarzan-bocht. Na een korte rode vlag wordt de sessie hervat.

Halverwege deze tweede vrije training schroeven de topteams als eerste de rode band onder de auto. Tijd voor wat snelle rondes. McLaren, Red Bull én Mercedes wedijveren voor de snelste tijd, terwijl Carlos Sainz zijn sessie uitzit in de pitstraat. Problemen met de versnellingsbak maken al vroeg een einde aan zijn middag.

Na een aantal weinig verheffende longruns loopt ook deze tweede vrije training op zijn einde. Uiteindelijk is het George Russell die met de eer strijkt, zijn rondetijd van 1:10.702 wordt niet meer geklopt. Verstappen kan zich voorlopig nog niet meten met zijn concurrenten en strandt op de vijfde plaats, achter zijn rivalen van Mercedes en McLaren.

Uitslagen

