George Russell krijgt voorlopig geen gezelschap van Max Verstappen bij Mercedes. Ondanks alle geruchten blijft de Nederlander naar alle waarschijnlijkheid ‘gewoon’ bij Red Bull. Balen voor Russell, die Verstappen best had willen verwelkomen bij de Duitse renstal. Hij had de wereld graag laten zien dat de drievoudig wereldkampioen heus niet zo ‘onverslaanbaar’ is als iedereen denkt.

Lewis Hamilton zette in de aanloop naar seizoen 2024 de Formule 1-wereld op zijn kop – de 39-jarige coureur verkast volgend jaar naar Ferrari. Het nieuwe jaar komt met rasse schreden dichterbij, maar Mercedes heeft nog altijd geen vervanger aangewezen voor de zevenvoudig wereldkampioen. Echter, alles wijst erop dat Andrea Kimi Antonelli vroeg of laat wordt gecontracteerd. Russell zou de jonge Italiaan graag welkom heten, al had hij het gezelschap van Max Verstappen ook gewaardeerd.

“Toto (Wolff, red.) heeft me wel een paar keer om mijn mening gevraagd”, zei Russell donderdag tegen de journalisten op Zandvoort. “We zitten redelijk op één lijn. Hij wilde denk ik weten of ik me comfortabel voel met de beslissing, maar ook als dat niet zo is, is het niet mijn team. Maar ik heb duidelijk gemaakt dat ik tegen geen enkele andere coureur ben als teamgenoot.”

“Ik geloof in mezelf”, voegde hij er stellig aan toe. “Ik neem het nu al op tegen Lewis (Hamilton, red.), de beste coureur aller tijden. En ik denk dat ik het al drie jaar best goed doe naast hem. Dus ik vrees niemand.” Russell had zich ook graag bewezen naast drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, volgens velen de beste coureur op de grid. “Iedereen denkt dat hij onverslaanbaar is”, vervolgde de Brit. “Er is maar één manier om het tegendeel te bewijzen.”

