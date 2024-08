Kan iemand Max Verstappen nog van de wereldtitel afhouden? George Russell denkt niet dat zijn eigen team dat nog gaat lukken, ook al heeft Mercedes momenteel de wind in de zeilen. Russell wijst wel aan welke coureur het Verstappen nog moeilijk kan maken.

Red Bull begon het huidige seizoen sterk, maar wacht inmiddels sinds de Grand Prix van Spanje op een volgende overwinning. Mercedes pakte daarentegen de zege tijdens drie van de laatste vier races voor de zomerstop. George Russell denkt dat de stijgende lijn bij Mercedes niet alleen door het stapje vooruit bij zijn eigen team komt.

“Red Bull heeft denk ik een kleine stap terug gedaan met de upgrade die ze hebben gebracht”, analyseert Russell tijdens de persconferentie in Zandvoort. “Ik denk dat de upgrade die wij aan de auto hebben gemonteerd een grotere stap voorwaarts was dan we bij andere teams hebben gezien.”

Eén van die upgrades was een nieuwe vloer voor de W15. Mercedes introduceerde de vloer in Spa, maar haalde het onderdeel na de eerste twee vrije trainingen op de vrijdag er alweer af. In Zandvoort schroeft Mercedes de vloer weer onder de bolide van Russell.

‘Uitzonderlijke voorsprong’

Of de nieuwe vloer de verwachte resultaten oplevert of niet, de opleving van Mercedes komt te laat om Max Verstappen nog in het coureurskampioenschap in te kunnen halen. Russell staat momenteel 161 punten achter de wereldkampioen, terwijl Hamilton 127 punten achterloopt. “Op dit moment is er maar één coureur, waarschijnlijk Lando (Norris, red.), die Max kan verslaan in het kampioenschap”, zegt Russell eerlijk. “Ze (Red Bull, red.) hebben duidelijk zo’n ongelooflijke start van het seizoen gehad.

Hoewel Russell de hoop niet helemaal opgeeft, ziet hij het eigenlijk niet gebeuren dat een andere coureur dan Verstappen er met de wereldtitel vandoor gaat. “Er zijn nog veel kansen, maar persoonlijk zie ik niemand Max en Red Bull inhalen onder normale omstandigheden”, aldus de Britse coureur. “Ze hebben een uitzonderlijke voorsprong. We zijn de afgelopen twee jaar alleen gewend geraakt aan een waanzinnige dominantie.”

