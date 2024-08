George Russell weet zeker dat Mercedes in 2025 weer meestrijdt om de titel. De Mercedes-coureur hoopt namelijk dat de stijgende lijn bij zijn team ook volgend seizoen doorzet. Russell verheugt zich eerst nog even op de tweede seizoenshelft, nu dat McLaren, Ferrari en zijn eigen team weer vooraan het veld meedoen.

Mercedes deed sinds de invoering van het nieuwe reglement in 2022 niet meer mee om de overwinningen, maar daar bracht het team uit Brackley de afgelopen paar races verandering in. Mercedes pakte tijdens drie van de laatste vier races voor de zomerstop de zege. George Russell kijkt daarom enorm uit naar de tweede seizoenshelft.

LEES OOK: Mercedes deelt eerste verklaringen voor diskwalificatie George Russell

“Absoluut”, zei Russell tegen PlanetF1 toen hem werd gevraagd of de tweede helft van 2024 Mercedes kan helpen om in 2025 weer mee te doen in de titelstrijd. “Ik denk dat het voor ons allemaal een paar moeilijke jaren zijn geweest om de auto op een plek te krijgen waar we consequent voor overwinningen kunnen vechten. Maar ik ben zo gemotiveerd, ik heb enorm zin in de tweede seizoenshelft, die uiteindelijk moet doorzetten in 2025.”

‘Het wordt geweldig’

Niet alleen is er een stijgende lijn bij Mercedes te bespeuren, Red Bull is tegelijkertijd ook niet meer zo oppermachtig als de afgelopen twee jaar. Het gevecht vooraan het Formule 1-veld gaat daarom momenteel tussen vier topteams. “Als je nu naar de concurrentie kijkt, is er geen reden waarom we niet kunnen vechten”, zegt ook Russell. “En als het seizoen in Montréal was begonnen, zou de stand in het kampioenschap er heel anders uitzien.”

Hoewel 2024 nog tien races telt, heeft de Mercedes-coureur alvast heel veel zin in het volgende seizoen. “Het wordt geweldig. Ik denk dat er veel motivatie is van alle andere teams om weer vooraan mee te doen, van McLaren, van Ferrari, van onszelf”, aldus Russell. “Het zal zeker niet makkelijk worden en hopelijk zien we een goed gevecht tegemoet dat ook volgend jaar voortduurt.”

Alles over de Dutch GP in Zandvoort

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!