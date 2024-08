Was Max Verstappen dit jaar meer toe aan de zomerstop dan voorgaande jaren? De Nederlander ontkent dat het steeds spannendere Formule 1-seizoen impact had op zijn vermoeidheid. Wel was Red Bull dit seizoen meer met de bolide bezig dan de afgelopen seizoenen, zeker omdat de FIA besloot om in de zomerstop het reglement aan te passen.

De zomerstop zit er weer op, en de coureurs mogen dit weekend met elkaar de strijd aangaan in de duinen van Zandvoort. Met een Formule 1-veld dat steeds dichter op elkaar zit, werden de races door het seizoen heen steeds spannender. Ook Verstappen moest steeds harder in zijn Red Bull rijden voor overwinningen, maar de Nederlander had daardoor niet meer behoefte aan de zomerstop.

“Nee, ik was gewoon druk bezig met het team”, vertelt Verstappen aan de aanwezige Nederlandse pers op Zandvoort. “Denk dat ik wel drukker bezig was met team dan de afgelopen jaren. (We waren drukker bezig met, red.) hoe we de auto iets beter voor elkaar konden krijgen. Normaal was het rond deze tijd nou eenmaal iets makkelijker om alles afgesteld te krijgen.

“Je bent meer bezig met naar oplossingen aan het zoeken. Meer aan het nadenken over hoe het kan dat alles toch wat lastiger is gedurende het seizoen”, vervolgt Verstappen. Over één ding hoeft de wereldkampioen echter niet al te lang na te denken. Het doel van de tweede seizoenshelft is duidelijk: “Wedstrijden winnen.”

Asymmetrisch remmen

Eén van de onderwerpen waar Red Bull wel over nadacht, was het besluit van de FIA om het technisch reglement aan te passen. Asymmetrisch remmen wordt door het bestuursorgaan vanaf de Grand Prix in Zandvoort verboden. Naar verluidt zou de regel vooral gericht zijn op het team van Red Bull, maar dat ontkent Verstappen. “Ik weet niet waar dat vandaan komt. We hebben dat ook niet op de auto zitten, dus we maken ons er niet druk om”, aldus de drievoudig wereldkampioen.

