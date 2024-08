Max Verstappen staat aan de vooravond van de Nederlandse Grand Prix; na de zomerstop trapt de drievoudig wereldkampioen zijn tweede seizoenshelft af met een thuisrace op Zandvoort. Het raceweekend staat ook in het teken van zijn tweehonderdste Grand Prix in de Formule 1. Volgens Verstappen betekent dat ook dat hij al over de helft is van zijn carrière in de koningsklasse.

In aanloop naar het raceweekend op Zandvoort was Max Verstappen uiteraard te gast in een persconferentie. De drievoudig wereldkampioen werd gevraagd naar zijn tweehonderdste race in de Formule 1. Het is inmiddels negen jaar geleden dat hij op 17-jarige leeftijd debuteerde met het toenmalige Toro Rosso. Nu, bijna tweehonderd Grands Prix later, heeft hij eenenzestig overwinningen en drie titels verzameld.

Toen Verstappen gevraagd werd of hij zich opmaakt voor nog eens tweehonderd races, reageerde de Nederlander resoluut: “Nee, absoluut niet.” Het is bekend dat de 26-jarige coureur geen extreem lange carrière in de Formule 1 ambieert. “Ik ben zeker al over de helft”, voegde hij eraan toe. “Het voelt misschien nog niet als tweehonderd, maar we hebben natuurlijk zoveel races in een seizoen. Dan gaat het hard.”

Zijn favoriete herinneringen van de afgelopen negen jaar zijn uiteraard zijn eerste overwinning en zijn eerste wereldkampioenschap. “Dat blijft altijd speciaal”, reageerde hij. Het huidige contract van Max Verstappen loopt nog tot 2028. Neemt hij daarna afscheid van de sport? “2028 is nog heel ver weg”, legde de Limburger uit. “Ik ben op dit moment in ieder geval niet bezig met een nieuw contract. Ik wil even afwachten hoe het allemaal loopt, ook met oog op de nieuwe reglementen. We moeten nog maar zien of die een beetje leuk zijn of niet.”

