Andrea Kimi Antonelli mag naar verluidt zijn Formule 1-debuut maken in Monza. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com kruipt de jonge Italiaan tijdens de eerste vrije training van zijn thuisrace achter het stuur van de W15. Mercedes zou daarna ook officieel bekendmaken dat Antonelli de opvolger wordt van Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton maakte aan het begin van het seizoen bekend over te stappen naar Ferrari in 2025, en sindsdien heeft de geruchtenmolen rondom potentiële opvolgers van de Brit niet stilgestaan. Het liefst zou Mercedes-teambaas Toto Wolff Max Verstappen in het stoeltje naast George Russell zetten, maar het lijkt er nu op dat de keuze toch op Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli valt.

Antonelli komt momenteel uit in de Formule 2, maar zal daar naar verluidt dus niet veel langer meer racen. De timing van het Formule 1-debuut van de Italiaan is ook niet geheel toevallig, want Antonelli wordt op 25 augustus achttien jaar. De jonge coureur voldoet dan aan alle eisen voor een superlicentie.

Is ‘Bono’ Antonelli’s nieuwe race-ingenieur?

Mercedes is inmiddels ook al druk bezig met het klaarstomen van Antonelli. Zo werkte de coureur uit Bologna al verschillende simsessies in de fabriek in Brackley af én reed hij ook in de W15 op Spa. Peter Bonnington, de huidige race-ingenieur van Lewis Hamilton, wordt volgens geruchten de nieuwe race-ingenieur van Antonelli. Op woensdag werd bekend dat ‘Bono’ niet met Hamilton naar Ferrari meegaat.

