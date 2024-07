Toto Wolff onthult dat Formule 2-coureur Andrea Kimi Antonelli momenteel de favoriet is om het Mercedes-stoeltje van Lewis Hamilton over te nemen. De Oostenrijker wil wel een risico nemen door de jonge Italiaan al vroeg in de Formule 1 te plaatsen. Toch heeft Wolff de hoop op een Verstappen-overstap nog niet opgegeven.

Lewis Hamilton zorgde al vroeg in het jaar voor het eerste grote nieuws door aan te kondigen naar Ferrari over te stappen. Al snel rees de vraag wie de zevenvoudig wereldkampioen zou opvolgen bij Mercedes. Toto Wolff geeft nu aan vol op Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli in te zetten.

“De criteria voor onze volgende coureur zijn simpel”, legt Wolff uit, aan Autosportwereld. “We willen de beste coureur die beschikbaar is. Op dit moment is mijn eerste optie Kimi Antonelli.” De Oostenrijker benadrukt wel dat Mercedes nog altijd niet wil “haasten” met hun besluit, mede doordat er “risico’s” kleven aan de keuze voor Antonelli. “Die liggen niet zozeer in zijn talent als coureur, maar Antonelli zou worden blootgesteld aan de media en aan de vaardigheden van George Russell, een van de beste coureurs op de grid.”

Wolff geeft hoop op Verstappen nog niet op

Hoewel Antonelli, ondanks zijn gebrek aan ervaring, een steeds reëlere optie wordt voor Wolff, geeft de Mercedes-teambaas zijn droom om Verstappen binnen te halen nog niet op. “Een alternatief scenario is natuurlijk Verstappen”, aldus Wolff. “Maar dat lijkt me op dit moment niet realistisch. Andere coureurs zouden een contract van één of twee jaar tekenen, wat voor ons niet genoeg is. Dus ik neem graag een risico met Antonelli, omdat het een berekend risico is.”

Wolff durft het risico met Antonelli wel te nemen, vanwege de progressie van Oscar Piastri bij McLaren. “(Piastri, red.) heeft er anderhalf jaar over gedaan om mee te doen om de overwinning op het niveau van teamgenoot Lando Norris. We willen proberen hetzelfde te doen met Kimi. In 2025, met de veranderingen in 2026, zitten we sowieso in een overgangsfase. Het is dus een goed seizoen om hem in te passen in ons team.”

Toch moet Antonelli nog even wachten met het Mercedes-racepak aantrekken. “Ik blijf de markt in de gaten houden”, geeft Wolff toe. “Ik weet niet zeker hoe de zaken zich verder zullen ontwikkelen bij Red Bull.”

