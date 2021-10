Sergio Pérez baalt dat zijn laatste kwalificatieronde op het Circuit of the Americas ‘niet zo goed’ was, maar wijst wel op de druppels die in de laatste sector vielen. De Mexicaan verloor daardoor grip terwijl hij in de eerste sector nog verbeterde: “Ik verloor wat vertrouwen.”

Pérez ontpopte zich dit weekend tot een van de favorieten voor de poleposition. Normaliter zou de Mexicaan wat meer tijd moeten toegeven op teamgenoot Max Verstappen, maar op het Circuit of the Americas kon hij zich in de vrije trainingen meten met de Nederlander. Ook in de kwalificatie reed hij sterke rondetijden en hij leek er nog even met de poleposition vandoor te kunnen gaan, maar Verstappen en Hamilton verbeterden nog in die laatste ronde terwijl Pérez toch weer een groter gat moest laten. Dat had echter wel een reden.

“We zaten er echt dicht bij in de laatste ronde”, lacht Pérez, die op luid gejuich vanaf de tribunes kan rekenen. “Het was geweldig teamwerk. Helaas was mijn laatste ronde niet zo goed. Ik verbeterde best wat in de eerste sector, maar ik kon dat niet vasthouden. De regen in de laatste sector trof me iets te hard. Er waren wat druppels en ik verloor grip in twee bochten.” Bij de persconferentie na de kwalificatie lichtte hij het nog wat nader toe. “Ik was de laatste op de baan, dat kostte me wel wat tijd. Ik kon amper grip vinden, geen idee of dat te maken had met de regen, maar ik verloor wat vertrouwen.”

Met de derde startplaats en de Mercedes van Lewis Hamilton voor zich zou Pérez nog een belangrijke rol kunnen spelen bij de start, al wil hij zelf meer denken aan de langere termijn. “Het zal een lange race worden”, benadrukt hij. “Onze kwalificatiepositie is niet zo heel relevant omdat het zo’n lange race wordt. De banden zullen hard slijten. Ik kijk ernaar uit.”

Foto: BSR Agency