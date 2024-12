Op dezelfde dag dat zijn zoon Max Verstappen de chaotische Grand Prix van Qatar wint, pakt ook Jos Verstappen de zege bij de Spa Rally. Samen met copiloot Renaud Jamoul was Verstappen senior te sterk voor de concurrentie op de beslissende zondag. “Ik ben ontzettend blij met deze overwinning”, aldus Jos Verstappen.

Verstappen wist op de zaterdag met een sterk optreden in zijn Skoda Fabia RS Rally 2-auto al de dag als tweede in het klassement af te sluiten, 7,2 seconden achter concurrent Cédric Cherain. Op de zondag, met vijf proeven in de Belgische Ardennen voor de boeg, nam Verstappen al gauw de leiding in het klassement over. De coureur gaf deze vervolgens niet meer uit handen. Het is de derde overwinning van Verstappen senior in het Belgian Rally Championship (BRC).

Volgend jaar nog beter

“Ik ben ontzettend blij met deze overwinning. We hebben dit seizoen een terechte kampioen”, vertelt Jos Verstappen, tegen Verstappen.com. De Spa Rally was de laatste ronde van het BRC. Cédric Cherain en zijn copiloot Damien Withers werden tot kampioen gekroond, en Verstappen hoopt het tweetal volgend jaar van de troon te kunnen stoten.

“Ik ben blij dat wij gedurende het jaar constant vooruitgang boekten. We hebben wat pech gekend in het kampioenschap: in Wallonië reden we twee keer lek en bij de Sezoensrally heb ik zelf een foutje gemaakt. Maar ik ben zeer tevreden en keer volgend jaar terug in de BRC om het opnieuw te proberen”, aldus Verstappen. “Ik wil Renaud bedanken, die is zo professioneel en we hebben een ontzettend goede klik. We hebben een goed team en dat is belangrijk.”

