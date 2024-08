Singer-songwriter Duncan Laurence zal voorafgaand aan de Nederlandse Grand Prix het Wilhelmus ten gehore brengen. Dat maakte de organisatie van de race maandag bekend. De 30-jarige zanger uit Spijkenisse werd in 2019 internationaal bekend toen hij het Eurovisie Songfestival won. Laurence treedt met zijn optreden op Zandvoort in de voetsporen van Andre Rieu, Floor Jansen en Davina Michelle.

LEES OOK: Tijdschema GP Nederland: Zo laat beginnen de sessies

De zomerstop loopt eindelijk op zijn einde! In Zandvoort bereidt men zich voor op de Nederlandse Grand Prix en de tweede seizoenshelft van de Formule 1. Voorafgaand aan de race zal Duncan Laurence, oud-winnaar van het Eurovisie Songfestival, het Wilhelmus vertolken. Volgens de organisatie zal Laurence zichzelf op de piano begeleiden, terwijl het gehele circuit rood-wit-blauw kleurt. De ceremonie belooft de grootste vlaggenactie in de Nederlandse sportgeschiedenis te worden.

“Zoals altijd proberen we onze toeschouwers te vermaken en te verrassen tijdens de Dutch Grand Prix”, laat sportief directeur Jan Lammers weten. “We streven er naar om het beste van ons mooie land te laten zien en daarmee ook echt onderscheidend te zijn. Dus wederom naast de spannende strijd op het circuit, ben ik trots op onze internationaal gewaardeerde Nederlandse aanpak.”

Ook Duncan Laurence kijkt er naar uit om de Nederlandse race te mogen inluiden. “Het is een enorme eer om het Wilhelmus te mogen zingen tijdens de Dutch Grand Prix,” reageerde hij. “Het is een moment van nationale trots en ik kijk er enorm naar uit om dit met de wereld te delen.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!