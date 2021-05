Toen vorig jaar bekend werd dat RTL Duitsland de F1-rechten verloor, was het lang onzeker of de kleurrijke presentator Kai Ebel zijn 500e Grand Prix kon bezoeken. Maar zijn RTL krijgt een viertal kruimels en dus maakte Ebel afgelopen week zijn opwachting op nummer 500.

FORMULE 1 Magazine sprak in Barcelona met de ook in Nederland populaire Ebel, getooid met een 500-mondkapje. “Ja, en hier begon het ook! Barcelona 1992 was mijn eerste race. We konden de baan eerst niet vinden, maar je had toen ’s ochtends nog pre-kwalificatie en we gingen op het geluid van de Ferrari-V12 af.”

Lees ook: RTL Duitsland zendt in 2021 toch vier races live uit, haalt pitreporter Kai Ebel zo de 500 GP’s?

Het is bijna niet voor te stellen maar Ebel, tegenwoordig te herkennen aan felgekleurde uitdossingen, droeg ooit een stropdas. “En in de pits moesten we een tijd brandwerende overalls aan. Deels door jouw landgenoot, haha!” Daarmee doelt Ebel uiteraard op de pitbrand van Jos Verstappen in 1994 in Hockenheim.

“Ik weet nog dat ik Mika Häkkinen interviewde en hij ineens met paniek in zijn ogen wegrende. ‘Zo slecht was die vraag toch niet?’, dacht ik nog, maar toen voelde ik het achter me heet worden. De Benetton van Jos Verstappen stond in lichterlaaie! Daarna werden brandwerend overalls verplicht in de pits.”

Het gehele gesprek met Kai Ebel is terug te lezen in Editie 5 van FORMULE 1 Magazine, hier te bestellen: