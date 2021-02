RTL Duitsland zendt in 2021 toch vier races live uit, haalt pitreporter Kai Ebel zo de 500 GP’s?

Het Duitse RTL zou in 2021 eigenlijk geen Formule 1 meer uitzenden nu betaalzender Sky Sport de rechten in Duitsland exclusief in handen heeft, maar door een nieuwe deal mag RTL toch vier races live verslaan.

Dat berichten F1-Insider en Motorsport-Total. Goed nieuws dus voor Duitse en Nederlandse fans die graag op RTL afstemmen, én voor pitreporter Kai Ebel, die zo toch zijn gewenste jubileum van 500 Grands Prix nog lijkt te halen.

Welke vier Grote Prijzen er dit seizoen live bij RTL te zien zijn, is nog onduidelijk. Wel zal de vaste ploeg weer uit pitreporter Ebel en commentatoren Heiko Wasser en Christian Danner bestaan. Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016, is volgens F1-Insider de expert van dienst.

‘Club van 500’ lonkt voor Ebel

De populaire pitreporter Kai Ebel kan zoals gezegd door de vier races die RTL nog mag uitzenden de voor verslaggevers selecte ‘club van 500’ betreden. Hij heeft tot op heden verslag gedaan van 498 Grands Prix en baalde er al van dat het daar bij zou blijven.

“Toch een beetje een stom getal, niet?”, zei Ebel recent in interview met FORMULE 1 Magazine over die 498 races. In FORMULE 1 nr. 02 – nu in de winkel verkrijgbaar of hier te bestellen – lees je een uitgebreid interview met Ebel over zijn 29 jaar in de sport, band met de Verstappens en nog veel meer!

