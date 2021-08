In de rubriek ‘Zandvoort & ik’ vertellen prominente (ex-)coureurs en Formule 1-persoonlijkheden in de aanloop naar de Dutch Grand Prix over hun herinneringen aan het duinencircuit. Dit keer: Kai Ebel, de populaire presentator die zijn zwembroek meeneemt, maar bang is per ongeluk op een Nederlands fietspad terecht te komen.

“Ik hink wat Zandvoort betreft op twee gedachten”, erkent RTL-presentator Ebel in de Zandvoort Special van FORMULE 1 Magazine. “Aan de ene kant vind ik het geweldig, want ik kan er met de auto heen. Ik woon namelijk in de buurt van de Nederlandse grens. Bovendien denk ik dat de sfeer geweldig zal zijn, wat dat betreft misschien wel de beste race van het jaar, nog beter dan Mexico.”

“Aan de andere kant”, vervolgt hij, “vraag ik me af of het allemaal goed komt qua organisatie, of het verkeer en alles geregeld is. Want als je te vaak in de file staat onderweg naar het circuit, dan weet je hoe het gaat in de Formule 1. Dat is met de Franse Grand Prix gebeurd en Spa bewijst ook elk jaar weer niet in staat te zijn met grote verkeersstromen om te gaan, terwijl ze die in São Paulo en Mexico-Stad wél naar het circuit weten te leiden.”

Zwembroek

“Hopelijk lukt het Zandvoort dus dit voor elkaar te krijgen, want het is vervelend als je feestje hierdoor verpest wordt. Ik verwacht wel dat het een fantastisch Nederlands feestje aan zee wordt! Ik ben vaak in Nederland – in Scheveningen, Domburg en Renesse en andere plekken waar veel Duitsers komen – maar was nog nooit in Zandvoort. Of ik mijn zwembroek meeneem? Natuurlijk, voor de zekerheid! Al kan het ook wel eens ook koud zijn, natuurlijk. Mijn grootste zorg is echter dat ik niet op het fietspad terechtkom, want fietspaden zijn in Nederland net zo breed als de Duitse Autobahn.”

