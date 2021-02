Kai Ebel: ‘Men vond Schumi hard maar Verstappen werd Mad Max, niet fair ‘

Hij blijft op 2 grands prix van de 500 steken, Kai Ebel was jarenlang een van de F1-gezichten van de Duitse TV maar 2020 was zijn laatste seizoen. In gesprek met FORMULE 1 Magazine kijkt hij terug op 29 jaar Formule 1 waarin hij ook een speciale band met ons land en de familie Verstappen in het bijzonder opbouwde.

Die Nederlandse connectie begon in het voetbal toen Ebel voor RTL reportages maakte met onder meer Ronald Koeman en Hans Breukelen. Op dat moment (na het EK ’88) niet bijster populair in Duitsland maar Ebel kon goed met ze opschieten. “Zo ontstond de band met Nederland en dat wist RTL. Toen Jos Verstappen in de Formule 1 kwam, was dat mijn man. Ik heb Jos altijd leuk gevonden, wist hoe zwaar hij het bij Benetton naast Michael Schumacher had. We hebben altijd contact gehouden, elkaar af en toe privé ontmoet in Mönchengladbach.”

“Zo heb ik Raymond ook beter leren kennen, in mijn ogen de beste manager van allemaal en een fijn mens. Weet je, het is belangrijk in je werk dat je met mensen overweg kunt en er een beetje lol mee hebt. De familie Verstappen en Raymond behoren tot die categorie. We zijn vele avonden op pad geweest en geloof me, we hebben heel veel lol gehad. Maar meer zeg ik daarover niet: geen details, haha.”

Door deze voorkennis had Ebel dan ook meteen een streepje voor op de rest, hij kon sinds de entree van Max Verstappen meteen goed met de Nederlander overweg. “In het begin werd ik door veel collega’s vreemd aangekeken, omdat ik altijd heel positief was over Max. Zij waren vaak negatiever, stelden dat hij teveel fouten maakte. Over Schumi zeiden collega’s dat hij keihard was, Max daarentegen werd Mad Max genoemd. Dat vond ik gewoon niet fair. Max is ook keihard en inmiddels weet iedereen wel hoe goed hij is.””

