RTL’s pitreporter Kai Ebel: ‘Had wat coulance van Liberty verwacht’

Kai Ebel had zondagochtend geen flauw idee dat de in allerijl ingelaste video-conferentie met RTL’s complete Formule 1-team na dertig jaar het einde van de ook in Nederland populaire show zou inluiden. “Ik was totaal verrast, wist van niets.”

In 1992 maakte hij bij RTL Duitsland zijn entree in de Formule 1. Met zijn excentrieke kleding (Ebel draagt vaak kleding van vriend en couturier Philippe Plein) werd hij al snel een opvallende verschijning in het rennerskwartier. De pitreporter, hij woont net over de grens in Mönchengladbach, is niet alleen in Duitsland maar ook in Nederland – en zeker bij Formule 1-fans – een naam. “Weet je trouwens dat ik door een Nederlander bij de televisie wilde werken? Ik was vroeger een grote fan van Rudi Carrell”, verklapt Ebel, “en droomde ervan om ook van zo’n showtrap naar beneden te lopen.”

RTL’s pitreporter heeft hier veel aanhang, zo merkte hij na de onheilstijding nogmaals. “Ik heb op mijn sociale media heel veel leuke reacties uit Nederland gekregen”, zegt de Duitse paradijsvogel in gesprek met FORMULE 1. “Dat doet me echt deugd. Iemand schreef dat ik nu samen met Nico (Hülkenberg) maar voor Ziggo moet gaan werken, ha ha.” Ebel spreekt en verstaat Nederlands heel aardig, Hülkenberg – afgelopen jaar door Renault opzij gezet ten faveure van Esteban Ocon – beheerst de taal bijna perfect. Vandaar.

Kai, fijn dat je even tijd hebt. Je zag dit nieuws niet aankomen.

“Nee. Zaterdagavond kregen we een e-mail waarin stond dat er vanwege een bijzondere reden de volgende ochtend om 10 uur een video-vergadering met het hele Formule 1-team zou zijn. Ik dacht: misschien heeft RTL voetbalrechten van de Bundesliga of zo gekocht. Maar we kregen dus te horen dat ze na dit seizoen met Formule 1 gaan stoppen.”

Dat was schrikken, ook al wist je dat het contract van RTL met de rechtenhouder afliep.

“Ik was verrast, ja. Wist van niets. In deze rare situatie met corona en het rare seizoen dat we nu gaan krijgen, had ik eigenlijk wat coulance van Liberty (commercieel rechtenhouder, red) verwacht. Zo van: jullie hebben de sport altijd mooi gebracht er ook veel zorg en aandacht aan besteed, we gaan gewoon een jaar verder. Maar het gaat uiteindelijk om geld. Nu is bekend dat Sky de tv-rechten exclusief voor Duitsland heeft gekocht.”

Jij bent in bijna drie decennia vergroeid met Formule 1, een van de bepalende gezichten.

“In 1992 ben ik begonnen als pitreporter. Bijna net zo lang als de man voormalig bekend als ‘die bolle’ (bedoelt Olav Mol), ha ha.”

Wat ga of wil jij na dit seizoen gaan doen? Zou je een bod van Sky overwegen?

“Ik doe dit werk al bijna dertig jaar en ken de weg, Formule 1 was tot nu toe mijn leven. Natuurlijk zou ik er over gaan nadenken. Maar er zijn zoveel dingen die je eerst moet bespreken: hoe vaak zou het zijn? Moet ik in werkkleding van Sky lopen en wil ik dat? Willen zij mij überhaupt wel? Pas ik erbij? Maar nogmaals, ik zou er zeker over nadenken.”

Hoe zit het met jouw contract bij RTL?

“Dat loopt na dit jaar af. Mijn contract loopt synchroon met het uitzendcontract van RTL met de Formule 1: daarvoor word ik ingehuurd. Ik weet niet of ik bij RTL kan blijven: ik heb geen glazen bol.”

Ga je de sport missen?

“Dat zullen we gaan zien. Het hangt er helemaal vanaf: ik merk dat volgend jaar dan wel bij de eerste Grand Prix in maart. Maar misschien voel ik me tegen die tijd wel veel gelukkiger.”

Voor Nederlanders die Formule 1 op het open kanaal via RTL volgden, is dit ook een tegenvallertje.

“Weet je, ik voel me vereerd dat ik zoveel leuke reacties heb gehad op mijn sociale media. Dat betekent dat wij met ons programma kennelijk allemaal goed werk hebben verricht. Helaas helpt het ons niets, want zonder tv-rechten kunnen we niet verder.”

Maar er is in ieder geval nog één ding dat dit jaar moet gebeuren…

“Klopt: ik wil nog meemaken dat Max (Verstappen) wereldkampioen Formule 1 wordt. Als dit mijn laatste jaar is, dan heeft Max dus één kans. Ik heb met Jos (Verstappen) en Raymond (Vermeulen) afgesproken dat dat nog moet gaan gebeuren, ha ha.”