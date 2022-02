Nederlandse Formule 1-fans hebben in 2022 natuurlijk de keuze tussen Viaplay, F1TV of samenvattingen kijken bij de NOS of Ziggo Sport, maar kunnen voor vier races ook nog uitwijken naar het Duitse RTL.

De Duitse omroep heeft namelijk bekendgemaakt ook in 2022 weer vier races live uit te zenden. Hoewel Sky Sports in Duitsland de hoofdzendgemachtigde is en alle races live uitzendt, doet RTL net als in 2021 live verslag van vier races.

De keuze is in 2022 gevallen op de Grands Prix van Imola, Engeland, Nederland en Brazilië. Het team van RTL bestaat wederom uit commentatoren Heiko Wasser en ex-Formule 1-coureur Christian Danner, met Kai Ebel zoals gewoonlijk in de rol van pitreporter.

Afhankelijk van het TV-abonnement, is RTL Duitsland ook in Nederland te kijken. De populaire pitreporter Kai Ebel schaarde zich vorig jaar overigens bij de ‘Club van 500’ en is een van de meest ervaren verslaggevers in de paddock.

