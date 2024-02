Günther Steiner – tot voor kort teambaas bij Haas – gaat werken als tv-analist bij het Duitse RTL. In tenminste zeven raceweekenden zal hij een vaste expert zijn in de uitzendingen. De Amerikaans-Italiaanse Steiner is een favoriet bij de fans na een aantal beruchte scènes in de Netflix-documentaire Drive to Survive.

LEES OOK: Haas-teambaas Ayao Komatsu ziet het somber in: ‘We rijden achteraan in Bahrein’

Het uitgesproken karakter van Günther Steiner heeft hem een behoorlijke schare fans opgeleverd. De ex-teambaas is inmiddels een cultheld van de moderne Formule 1. Hij zwaaide tien jaar lang de scepter bij het Amerikaanse Haas, maar in januari werd hij vervangen door Ayao Komatsu. Het team presteerde de laatste paar seizoenen ondermaats, reden genoeg voor eigenaar Gene Haas om Steiners contract in januari te verscheuren.

Lang heeft Günther Steiner niet stil hoeven zitten. In een persbericht meldt RTL Media dat hij nu dus als tv-analist aan de slag gaat. Programmamanager Inga Leschek is blij met zijn komst: “Hij zal onze live uitzendingen verrijken met actuele inzichten en eerlijke taal. Met Günther Steiner halen we een ervaren manager en Formule 1-insider aan boord.”

Ongezouten mening

Günther Steiner is zelf ook verheugd over de nieuwe samenwerking. “Ik kijk ernaar uit om de Formule 1 met dit sterke on-air team te onderzoeken en mijn analyses van de raceweekenden te delen”, reageerde hij. “De fans mogen van mij verwachten dat ik mijn ongezouten mening ga geven, precies zoals ze van mij gewend zijn.”

In het persbericht gaf hij al meteen een kleine analyse van het komende seizoen. “Op dit moment lijkt het vergelijkbaar met vorig jaar”, aldus Steiner. “Ik denk dat McLaren sterk is. Van de kleinere teams heeft Visa RB een goede zet gedaan, maar het zal ook spannend zijn voor Ferrari als ze het vanaf het begin goed kunnen doen.”

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: