De wereld heeft nog maar net kennisgemaakt met de VF-24, toch haalt de kersverse teambaas het nieuwste Haas-speeltje nu al naar beneden. Het barst duidelijk niet van het vertrouwen bij het Amerikaanse team, Ayao Komatsu kiest liever voor een realistische benadering: “We rijden achteraan in Bahrein.”

“We zijn realistisch over onze verwachtingen voor de VF-24”, zei Komatsu bij de digitale lancering van de VF-24. “Er staat ons veel te doen om de prestaties van onze auto’s op te krikken, maar het team is erg gemotiveerd. We kunnen niet wachten om aan dit seizoen te beginnen.” Haas koos er in 2023 voor om tijdens de US GP al de ontwikkelingen voor 2024 door te voeren in VF-23, waardoor het team nu achterloopt op de concurrentie. “Dat vertraagde de ontwikkeling van de VF-24”, legt Komatsu uit.

Hij verwacht daarom niet dat hun nieuwe bolide direct het verschil gaat maken. Integendeel, Komatsu ziet de eerste, echte test voor de VF-24 somber in: “We rijden straks achteraan, misschien zelfs wel laatste. De eerste versie van deze auto zal niet snel genoeg zijn door de vertragingen die we vorig jaar hebben opgelopen.” Toch houden ze bij Haas de moed erin. “Tests in de windtunnel lijken veelbelovend en qua rijeigenschappen gaat het de goede kant op.”

Volle kracht vooruit

De 48-jarige Japanner staat nog geen maand aan het roer bij Haas. Hij is de opvolger van de excentrieke Günther Steiner, die het team begin januari moest verlaten. “De timing was zeker niet ideaal”, geeft Komatsu toe. “Maar iedereen is er volwassen mee omgegaan. Nu de structuur duidelijk is kunnen we volle kracht vooruit.”

Gene Haas, oprichter en voorzitter van MoneyGram Haas F1 Team deelt dat sentiment. “Ik kijk ernaar uit om de VF-24 te zien racen. We hebben twee fantastisch coureurs in Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. We kunnen vertrouwen op hun ervaring om de auto gedurende het jaar verder te ontwikkelen.” Dat deze rijders genoeg ervaring hebben moge duidelijk zijn. Magnussen begint aan zijn tiende jaar in F1 terwijl Hülkenberg al voor de twaalfde keer een nieuw seizoen start. Als het aan Ayao Komatsu ligt is die start in Bahrein achteraan.

