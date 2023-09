Felipe Massa’s poging om de uitslag van 2008 te veranderen berust grotendeels op uitspraken van Bernie Ecclestone. Maar Ecclestone zelf zegt nu tegen het Zwitserse Blick dat hij geen heil ziet in de zaak. Daar voegt hij ook nog aan toe dat Massa niet de enige coureur is die een zaak tegen de Formule 1 aan zou kunnen spannen.

De hele reden dat Massa nu alsnog een rechtszaak aanspant over crashgate in 2008, is omdat Ecclestone dit jaar een nieuwe onthulling over de situatie deed. Daarvoor had Massa zich al bij zijn verlies neergelegd, maar toen Ecclestone toegaf dat hij al voor het einde van het seizoen op de hoogte was van de fraude van Renault veranderde dat de zaak. Dat betekent namelijk dat het niet alleen ging om vals spel van één team, maar een doofpotaffaire vanuit de Formule 1 zelf.

Tegenwoordig beweert Ecclestone dat hij zich niet meer kan herinneren dat interview te hebben gegeven. Toch heeft hij nu wel even uitgehaald naar Massa, waarbij hij ook meteen even verwijst naar een ander controversieel moment in de recente F1-geschiedenis. “Het gaat Massa en zijn team alleen maar om het geld. De kans dat ze dat gaat lukken is echt nul. Hamilton had samen met Mercedes een klacht kunnen indienen tegen de FIA na de niet al te nette finale in Abu Dhabi in 2021.”

VIDEO: Hoe zat het alweer precies met Crashgate?

Stappen van de Formule 1

De rechtszaak zelf vordert inmiddels gestaag. De eerste stappen in het juridische process zijn gezet door de advocaten van Massa, die nu wachten op vervolgactie van de FIA en de Formule 1. Beide organisaties hebben zich tot nu toe publiekelijk onthouden van commentaar. Wel weet Motorsport.com te melden dat de FIA en de Formule 1 een zogeheten ‘bewaringsverzoek’ hebben gestuurd naar een aantal betrokken partijen. Zo’n bewaringsverzoek moet ervoor zorgen dat alle cruciale documenten en bewijsstukken extra zorgvuldig bewaard worden zodat ze tijdens de rechtszaak gebruikt kunnen worden. De partijen die dit verzoek hebben ontvangen zouden zijn Renault, Ferrari, Flavio Briatore (toenmalig teambaas van Renault), Pat Symonds (toenmalig technisch directeur van Renault), Steve Nielsen (voormalig sportief directeur van Renault), en de ING Bank, die ten tijde van de crash de hoofdsponsor van Renault was. Opvallend feitje: zowel Nielsen als Symonds is tegenwoordig een kopstuk binnen de FIA.

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!