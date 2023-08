In de rubriek ‘Aftellen met Allard’ kijkt FORMULE 1 Magazine de komende weken vooruit naar de Dutch GP 2023. Allard Kalff deelt elke maandag, woensdag en vrijdag tot het raceweekend in Zandvoort een specifieke herinnering. Deel 5: een inspirerend gesprekje met de vader van Eddie Cheever rond de Nederlandse Grand Prix.

Inspirerend, dat was editie van 1985 voor Kalff alleszins. Bijvoorbeeld door de gesprekken die hij rondom het evenement zoal voerde. Hij haalt een bijzonder moment aan, een inspiratie, zoals hij het zelf noemt.

“Ik zat qua racen een beetje op een dood spoor in 1985. Ik had het vooruitzicht van de race (zie deel 4) in de Marlboro-auto, maar verder was het vooral een kwestie van werken bij de raceschool en de slipschool.” Een Formule 1-droom, ja die was er bij Kalff altijd geweest, maar was die al vervlogen? Wat moest er überhaupt nog van zijn loopbaan worden? De vader van niemand minder dan Eddie Cheever gaf hem een duwtje in de juiste richting.

“Tijdens de bandentest in aanloop naar de Grand Prix stond ik in de toren van het circuit van Zandvoort een beetje te kijken naar wat er op de baan allemaal gebeurde. Ik stond er samen met de vader van Eddie Cheever. Eddie reed toen voor Alfa Romeo in de Formule 1. Ik kende z’n vader, omdat ik goed bevriend was en ben met Ross Cheever. Dat is het jongere broertje van Eddie.”

Kalff vervolgt: “We reden voor hetzelfde team in Engeland, Ross reed ook Formule 3 en zo ken ik via die familie Cheever heel wat mensen. Bijvoorbeeld Johnny Herbert en dus ook vader Cheever. Zodoende stonden we samen wat te kletsen in Zandvoort in 1985 voor de Grand Prix, over koetjes en kalfjes.”

En toen werd Cheever ineens serieus. “Die vader vroeg ineens: ‘Wil jij eigenlijk nog Formule 1 rijden?’ Dus ik zei: ‘Natuurlijk’. Vervolgens ging hij me uitleggen hoe ik dat zou kunnen doen, hoe ik het weer op kon pakken. “Ga gewoon Formule 3000 rijden”, adviseerde hij. “Dan haal je iedereen zo weer in.”

‘Het mooie van die tijd’

“De hele manier waarop hij met me sprak – ik vond dat zó’n inspiratie”, aldus Kalff. Het zat ‘m volgens hem in de overtuiging waarmee vader Cheever sprak. Als in: ga voor je droom, laat het er niet bij zitten. “Dat was het mooie van die tijd. De autosport was heel open en toegankelijk. Als Formule 1 was wat je hoopte te bereiken, hoorde je vooral: ga ervoor. Doen. Het kan.”

Kalff: “Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat het dus ook maar even zou lukken. Maar er waren ook een hoop andere mooie klassen om in te rijden. Waar het om gaat, is de inspiratie die Cheever gaf. Zo sta je het ene moment, terwijl je met het racen op een dood spoor zit, te kijken naar een bandentest. Vervolgens praat je met de vader van Eddie Cheever, gaat het ineens over Formule 3000 en dromen van Formule 1 en even later sta je dan met hem bij Alfa Romeo in de pits met mensen te praten. Zó toegankelijk was het dus destijds.”

Kalff vond het een bijzonder gesprek, in de kantlijn van de Grand Prix in Zandvoort van 1985. “En het blijft me bij van die tijd. Ook dat soort dingen, dat soort gesprekken met inspirerende werking, heb je soms bij een race. Zoals toen.”

Lees hier de andere delen van Aftellen met Allard

Lees hier alle informatie, nieuws, achtergronden en meer over de Dutch GP 2023

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!