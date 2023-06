Eddie Jordan heeft zich kritisch uitgelaten over de recente investeringen in Alpine. De Ier, die van 1991 tot en met 2005 zijn eigen team had in de Formule 1, stelt in een interview met GB News dat het vooral een publiciteitsstunt is. Volgens Jordan is Alpine een investering van dit niveau niet waard.

Alpine kreeg deze week een flinke financiële meevaller. Een investeerdersgroep legde een bedrag van 200 miljoen euro neer om 24% van de aandelen van het team te kopen. Onder de investeerders zaten enkele bekende namen: Hollywood-acteur Ryan Reynolds en televisie-acteur Rob McElhenney. Reynolds en McElhenney kochten eerder al aandelen in de Britse voetbalclub Wrexham en wisten dat team een stap vooruit te laten zetten in het Britse profvoetbal.

Toch is Eddie Jordan niet helemaal gecharmeerd door de betrokkenheid van de beide acteurs. “Die twee mensen zijn grote sterren en van geweldige waarde voor de Amerikaanse markt, dat is waarschijnlijk waar Renault op mikt. Maar ze zullen waarschijnlijk niet zoveel van hun eigen geld hierin investeren. De echte investeerders gebruiken de roem en bekendheid van deze twee sterren waarschijnlijk om meer aandacht te trekken.”

Te veel geld voor een team als Alpine

Het grootste struikelpunt voor Jordan is echter het bedrag dat besteed wordt. Door de investering komt de totale waarde van Alpine op ongeveer 800 miljoen euro te liggen. De voormalige teambaas vindt dat een erg onlogisch bedrag voor Alpine.

“Ik wil het geen fake news noemen, maar vanuit het oogpunt van de boekhouding slaat het nergens op. Het is erg leuk en klinkt heel sexy om dit soort bedragen te noemen, maar die som moet wel ergens op gebaseerd zijn. Ik vind het nogal vreemd om zo’n organisatie een waarde van 800 miljoen te geven. Dat is belachelijk. Wat betekent dat dan voor de waarde van Ferrari, of Mercedes, of Red Bull? Alpine zit niet eens in de buurt van dat bedrag.”

