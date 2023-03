Als er geen rare dingen gebeuren, gaat Max Verstappen zeker tien wereldtitels halen. Dat zegt voormalig teambaas Eddie Jordan tegen David Coulthard in de podcast Formula for Success.

“Als alles goed blijft gaan met Max, zowel fysiek en mentaal als met de auto, dan gaat hij de tien zeker halen. Hij is nog steeds zó jong en nu al zó goed. Hij is belachelijk snel. Ik denk dat Lewis Hamilton snel op moet schieten als hij zijn achtste titel nog wilt winnen, want anders is zijn tijd voorbij”, aldus Jordan.

Voor Max Verstappen staat de teller momenteel op twee wereldtitels, voor Hamilton op zeven. De Ier adviseerde Lewis Hamilton laatst al om na dit seizoen te vertrekken bij Mercedes en voor een avontuur bij Ferrari te kiezen.