Liberty Media, het mediabedrijf achter de Formule 1, heeft in 2023 een recordomzet gedraaid van 3,2 miljard Amerikaanse dollar. Vooral in het laatste kwartaal rinkelde de kassa. Onder andere de sensationele GP van Las Vegas, die in november werd gereden, zou de winst van Formule 1 behoorlijk hebben opgevoerd.

De jaarcijfers van 2023 werden woensdag bekend gemaakt. Formule 1 maakte het afgelopen seizoen zo’n 650 miljoen dollar meer winst dan in 2022. Een groei van maar liefst 25%, die vooral in de laatste maanden van het jaar werd geboekt. De periode tussen oktober en december was goed voor bijna 1,2 miljard.

Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, knijpt dan ook in zijn handjes. “De fans waren op alle platformen sterk betrokken en de raceweekenden kenden een recordaantal bezoekers”, reageerde de Italiaan. “Vooral op de Amerikaanse markt groeide onze fanbase, versterkt door het succes van de Grand Prix van Las Vegas.”

Lange seizoenen

In 2024 stevent de Formule 1 ongetwijfeld op een nieuwe berg winst af, met 24 GP’s op de kalender. Daar is niet iedereen even blij mee. In de aanloop naar de openingsrace in Bahrein uitten meerdere coureurs hun ontevredenheid over het lange seizoen. Volgens Max Verstappen is het “gekkenwerk” om zoveel weekenden te racen.

