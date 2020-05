Een nachtje stappen op Ibiza: Toto Wolff haalt herinneringen op aan Niki Lauda

Deze week verscheen Es ist nicht einfach, perfekt zu sein (Het is niet gemakkelijk om perfect te zijn, red.), een nieuwe biografie over Niki Lauda. In het boek getuigen vrienden van de Oostenrijkse ex-coureur over de laatste maanden van zijn leven. En daaruit blijkt één ding: Lauda genoot ten volle van het leven.

Niki Lauda onderging in 2018 een longtransplantatie. Mercedes-teambaas Toto Wolff, een goede vriend van Lauda, beschrijft in het boek wat er gebeurde in de dagen voor die longtransplantatie.

“Samen met twee vrienden hadden we besloten om er één keer per jaar drie dagen, zonder ons gezin, op uit te trekken. Gewoon, om ons te amuseren. Eerder had iemand uit onze gezamenlijke kenniskring zelfmoord gepleegd, we wilden er dus tussenuit om elkaar te kunnen steunen. We hadden afgesproken dat we de drie dagen na Silverstone tijd zouden doorbrengen op de boot van Niki, die toen voor de kust bij Ibiza lag.”

Na het GP-weekend in Engeland reist Wolff naar het Spaanse eiland. “Ik vloog er dus op maandag heen en we aten ‘s avonds op het jacht. Niki’s hoest was nog niet helemaal verdwenen, maar klonk niet meer zo erg. De avond was top en om twee uur ‘s nachts zei hij plots: ‘Laten we naar Pacha gaan!’”

“Pacha is een zeer bekende nachtclub op Ibiza, bekend om zijn flowerpowersfeer in de stijl van de jaren 70”, legt Wolff uit. “We zakten stevig door, het was een echte mannenavond. We voelden ons weer jong. Het leek me dat Niki een, hoe zal ik het zeggen, zesde zintuig had. Het leek wel alsof hij wist wat hem te wachten stond.”

“De volgende dag zei Niki dat hij zich niet lekker voelde”, gaat Wolff verder. “’s Avonds was er een belangrijke voetbalwedstrijd op tv, maar hij ging vroeg naar bed. De volgende ochtend voelde hij zich nóg slechter en vroeg hij ons om hem terug naar Wenen te brengen. We vlogen terug in mijn vliegtuig en brachten hem naar het ziekenhuis, waar we te horen kregen dat zijn longfunctie was gedaald tot tien procent. Zijn beide longen moesten dan ook meteen getransplanteerd worden.”

Op 20 mei 2019 stierf Lauda in het bijzijn van zijn familie.