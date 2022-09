Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur gaat eind september een knoop doorhakken over de contractsituatie van Guanyu Zhou. De Chinese coureur is bezig met zijn eerste seizoen in de Formule 1 en zegt zelf vertrouwen te hebben in een langer verblijf bij de Zwitserse renstal.

Veel teams hebben hun line-up voor 2023 rond, maar een aantal renstallen moeten de laatste namen nog bevestigen, zo ook Alfa Romeo. Guanyu Zhou rekent op een langer verblijf bij het Zwitserse team: “We zijn in onderhandeling, maar er is geen haast. Het team en ik zijn er blij met elkaar en de stappen die we tot nu toe gezet hebben”, vertelt Zhou.

Foto: Motorsport Images

Het seizoen begon voor Zhou direct goed met een tiende plaats bij zijn debuutrace in Bahrein. Daarna pakte de Chinees nog punten in Canada (P8) en Italië (P10). Met een totaal van zes punten kijkt de jonge coureur relatief tevreden terug op zijn eerste seizoen tot nu toe: “Het debuutjaar was niet makkelijk, maar van mijn kant ben ik blij om met iedereen in het team te werken en kijk ik tevreden terug”, voegt Zhou toe. “We praten over een contractverlenging, maar er is nog niks officieel. Hopelijk krijg ik snel meer informatie en ronden we het af”, sluit Zhou af.

