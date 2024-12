Het Formule 1-seizoen zit erop. In z’n jaarlijkse eindrapport legt coureur en F1-analist Tom Coronel op geheel eigen wijze alle rijders langs de meetlat. Na de top-3 en de flop-3 van het afgelopen seizoen behandelen we vandaag en morgen de rest van het veld. Vandaag: over de cadeautjes van Lando Norris, de verhoudingingen binnen Ferrari en Nico Hülkenberg, de kat met negen levens.

Charles Leclerc: 8,2

Tom Coronel: “Als hij vooraf twee races had mogen uitkiezen om te winnen, dan waren dat Monaco en Monza geweest. En die heeft hij gewonnen, nota bene met een Ferrari die toen niet goed genoeg was. En in het kampioenschap heeft hij ook de strijd met zijn teamgenoot Carlos Sainz redelijk ruim gewonnen, ook knap. Ik ben heel benieuwd hoe hij zich volgend jaar houdt met de komst van Lewis Hamilton. Er zit nog altijd rek in in bij Leclerc.”

Lando Norris: 7,9

“Ik had gehoopt op meer, vooral op een sterkere persoonlijkheid. Dan was Norris ook geen kampioen geworden, maar had hij er wel dichterbij gezeten. Ik denk wel dat hij veel geleerd heeft dit jaar. Hopelijk geeft hij volgend jaar geen cadeautjes meer. Niet aan Max en ook niet aan zijn teamgenoot. Norris, zijn teamgenoot Oscar Piastri en zijn team McLaren, ze waren allemaal nog niet klaar om voor de titel te strijden.”

Carlos Sainz: 7,7

“Sainz begon geweldig aan het seizoen, in de wetenschap dat hij moest vertrekken bij Ferrari. Hij was de eerste races vaste klant op het podium. Reed zelfs uit het ziekenhuis direct naar de zege in Melbourne, dat is knap. Toch is het lastig hem een rating te geven, omdat al snel bekend was dat hij onderweg was naar de uitgang en dan veranderen de verhoudingen binnen een team. Zijn keuze voor Williams vind ik ongelukkig.”

Yuki Tsunoda: 7,5

“Ik ben stiekem fan van Yuki. Hij mist wat verbale kwaliteiten en soms slaat de stoppenkast door in zijn hoofd. Dan begrijp ik waarom hij nog steeds rijdt waar hij rijdt. Tegelijkertijd vind ik hem de sterkste coureur in de Red Bull-talentenpool. Hij doet echt coole dingen op de baas en had wat mij betreft de kans verdiend bij Red Bull. Meer dan een rookie. Yuki is wat meer gelouterd en zou zich minder snel gek laten maken. Helaas voor hem is de keuze van Red Bull anders uitgepakt.”

Liam Lawson: 7,5

Ik vind het knap dat hij zoveel geduld heeft om te wachten op z’n kans, maar ik zag dit seizoen ook dat de stoppenkast een keer doorsloeg, met Ricciardo in Mexico. En dat is precies wat ik niet had willen zien. Daarom is hij nog niet klaar voor Red Bull. Maar het is wel een karakter, iemand die weet wat-ie wil en zich de kaas niet van z’n bord laat eten. Een echte racer. Wat Helmut Marko in hem ziet, zie ik ook. Zijn tijd komt eraan. Bij Red Bull moet hij nu zijn kans grijpen.”

Nico Hülkenberg: 7,4

“Onze supersub, de kat met de negen levens die nog steeds Formule 1 rijdt. De coureur ook met de meeste races zonder beker. Maar toch, hij doet soms dingen waarvan ik denk: wow! Het vuur brandt nog. F1 is voor hem unfinished business en dat zie je aan de manier hoe hij rijdt. Ik snap Audi dat ze hem genomen hebben. Hij is snel, ervaren en doet soms knappe dingen met een gebakje van een auto, dat de Haas wel echt is.”

Franco Colapinto: 7,2

“Hij kwam binnen met een grote knal, maar zijn ego heeft de laatste races wel een serieuze deuk opgelopen. Als hij niet zoveel schade had gereden, had ik me kunnen voorstellen dat red Bull hem had genomen. Hij is een getalenteerde rauwe racer, maar nu nog te wild, te onbezonnen. Dat maakt het wel leuk om naar hem te kijken. Zijn debuut is iets te vroeg gekomen, maar het is zeker een jongen met potentie.”

Oscar Piastri: 7,1

“Piastri moet nu toch echt gaan aanklampen bij Lando Norris. Incidenteel doet hij dat, maar ik vind het nog te magertjes. Anders valt de hype rond zijn persoon op een gegeven moment ook als een kaartenhuis in elkaar. Hij laat af en toe mooie dingen zien en is echt een coole kikker. Eigenlijk zou je Norris en Piastri moeten kunnen klonen, dan had je een potentiële kampioen gehad. Volgend jaar moet hij het op eigen kracht gaan doen.”

