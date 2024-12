Het Formule 1-seizoen zit erop. In z’n jaarlijkse eindrapport legt coureur en F1-analist Tom Coronel op geheel eigen wijze alle rijders langs de meetlat. We beginnen met de top-3 van het afgelopen seizoen. Met vandaag: Max Verstappen op P1, met een 9,9.

Max Verstappen: 9,9

Tom Coronel: “Als je met deze auto wereldkampioen kunt worden, ben je ook echt met afstand de beste coureur op de grid en de terechte kampioen. En dat zal niemand meer betwisten, zeker niet na de regenrace in Brazilië, toen hij van P17 naar de overwinning reed. Zelfs de Britse pers, heeft toen doorgekregen dat hier geen kruid tegen gewassen is. Als Verstappen op de inschrijflijst staat, is de rest veldvulling. Je zag het in Brazilië ook terug in de ogen van Lando Norris, op papier zijn belangrijkste uitdager. Die had zoiets van: nee, dit is voor mij te hoog gegrepen. Terwijl hij nota bene degene was die op pole aan de race begonnen was.”

“We hebben dit seizoen op verschillende momenten kunnen zien dat Max op z’n best is als hij getergd is. Dan wil hij op de baan z’n punt maken en dat doet hij dan ook, keer op keer. Dan gaat hij verder dan de limiet zonder op zijn muil te gaan en dat is bizar knap. Hij maakt te weinig fouten voor de manier waarop hij rijdt. Hij doet dingen die anderen niet kunnen. Zijn inschattingsvermogen en zijn gevoel zijn gewoon next level. Dit seizoen was Max nagenoeg perfect.”

