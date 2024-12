Het Formule 1-seizoen zit erop. In z’n jaarlijkse eindrapport legt coureur en F1-analist Tom Coronel op geheel eigen wijze alle rijders langs de meetlat. Na de top-3 is het nu tijd voor de flop-3 van het afgelopen seizoen. Met vandaag: Sergio Pérez, de negatieve uitschieter met de laagste score van het hele veld.

Sergio Pérez: 2,2

Tom Coronel: “Met afstand de grootste flop van het seizoen, zonder twijfel. Ik begrijp een aantal zaken gewoon niet. Het verschil met Max is het afgelopen seizoen alleen maar groter geworden, hetgeen betekent dat hij niet gegroeid is. En ik zag hem voortdurend zoeken naar excuses in plaats van naar de oplossing. Verder kan ik de houdbaarheidsdatum van Pérez bij Red Bull niet plaatsen. Het is niet des Red Bulls dat ze hem zo lang hebben laten zitten.”

“Ik kan me voorstellen dat Red Bull met een coureur van het kaliber Max Verstappen focust op één rijder, maar desondanks: waar was Pérez dit jaar? Met de ervaring die hij heeft had hij er nooit zo ver achter mogen staan. Ik heb de bite, de gretigheid bij hem ook gemist. Alsof hij het allemaal wel goedvond. Een ander opvallend aspect is dat hij, net als vorig jaar, wel goed aan het seizoen begon, maar gaandeweg diep zakte. Alsof de energie eruit was, de batterij leeg. Begrijp me goed, Pérez is als coureur geen pannenkoek, het zat bij hem vooral tussen de oren. We hebben hem in het verleden genoeg goede dingen zien doen, maar dit seizoen moesten we ernaar zoeken en dat betekent dat het niet goed genoeg was. Het is tijd voor een jong(er) talent.”

