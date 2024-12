Het Formule 1-seizoen zit erop. In z’n jaarlijkse eindrapport legt coureur en F1-analist Tom Coronel op geheel eigen wijze alle rijders langs de meetlat. We beginnen met de top-3 van het afgelopen seizoen. Met vandaag: George Russell op P2.

George Russell: 9,0

Tom Coronel: “Ik zie George Russell groeien, vooral de laatste maanden. Het is knap dat hij bij Mercedes ten opzichte van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het verschil heeft kunnen maken. Bij Mercedes is een nieuwe man opgestaan. Russell wil de strijd aangaan, ook met Max. Je ziet het al, die strijd is eigenlijk al losgebarsten. Dat kan volgend seizoen een serieus duelletje gaan worden. Dat wordt vuurwerk.”

“Zeker in het licht van de gebeurtenissen van de laatste weken en de ruzie die ze hebben, zie je dat hij niet bang is. Hij gaat het gevecht aan. Of hij dat gevecht gaat winnen, is weer wat anders. Want dat denk ik niet. Op de baan zag je gelijk al in de eerste bocht in Qatar dat er maar één iemand de baas is en dat is Max. Maar Russell gaat het proberen. Mijn gevoel zegt dat het maar op één manier gaat eindigen: met hoofdpijn. Dit wordt een conflict op de baan. Neemt niet weg dat ik Russell gegroeid vind als coureur. Hij zoekt de limiet van de auto op en kan strategisch denken. Ik heb serieus nu al zin in volgend jaar.”

