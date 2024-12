Het Formule 1-seizoen zit erop. In z’n jaarlijkse eindrapport legt coureur en F1-analist Tom Coronel op geheel eigen wijze alle rijders langs de meetlat. Na de top-3 en de flop-3 van het afgelopen seizoen behandelen we vandaag de rest van het veld (slot). Over de frisse kop van Oliver Bearman, het gedoofde vuur bij Lewis Hamilton en de stille hockeywens van Lance Stroll.

Oliver Bearman: 7,0

Tom Coronel: “Hij heeft dit seizoen twee keer geracet en twee keer in de punten, voor Ferrari en Haas. Dat is knap. Als ik Bearman moet typeren, dan zeg ik jong, wild, een frisse kop en veel potentie. Een jongen ook die rusico’s durft te nemen. Door wat hij heeft laten zien, krijgen nu ook andere jonge talenten ineens de kans op het hoogste niveau en dat vind ik mooi. Hij heeft de aanzet gegeven. We gaan zeker meer van hem horen.”

Lewis Hamilton: 6,8

“Wat is er met hem gebeurd? Geen idee! Ik werd voor het seizoen heel enthousiast van zijn overstap naar Ferrari, maar tijdens het seizoen ben ik minder enthousiast over hem geworden. Ik zag een Hamilton die niet meer in zichzelf gelooft. Als ik hem hoor praten, denk ik: waar is het vuur, waar is die bokshandschoen? Ik zou zeggen: trek zo snel mogelijk dat rode pakkie aan, want ik wil je zo graag nog één keer zien vlammen.”

Fernando Alonso: 6,6

“Oh ja, die deed ook nog mee. Als je zo oud bent, dan moet je dit eigenlijk niet meer willen, in ieder geval niet bij een team achteraan. Fernando is een geweldige coureur, maar ik zie hem inmiddels meer als een teambaas, een leider. Hij begrijpt Formule 1, hij begrijpt autosport en hij is nog steeds gedreven, maar hij moet een andere weg inslaan. De tijd is rijp om anderen te gaan helpen in plaats van zichzelf.”

Esteban Ocon: 6,5

“Ik begrijp wel dat ze hem bij Alpine eruit hebben geflikkerd. In de Formule 1 moet je een egoïstische klootzak kunnen zijn, maar wel één waarop je als team moet kunnen bouwen. En dat kun je op Ocon niet. Ik sta er versteld van dat Haas hem voor volgend seizoen binnen heeft gehaald. Ja, hij is snel, kijk maar wat hij in Brazilië in de regen liet zien, maar hij doet te vaak de verkeerde dingen. Zijn ego is groter dan het teambelang.”

Alexander Albon: 6,2

“Een geruisloos seizoen. Ik ben niet onder de indruk van de ontwikkeling die hij dit seizoen heeft laten zien, maar dat kan ook aan de Williams hebben gelegen. Hij werd wellicht ook onvoldoende uitgedaagd, met Sargeant en later debutant Colapinto als teamgenoten. Hij maakte op mij een lome indruk. Volgend jaar is wat mij betreft zijn laatste kans om het eens echt te laten zien. Een zes plusje is rijkelijk beloond.”

Kevin Magnussen: 5,5

“Hij gaat nu weg en ik hoop dat hij weg blijft. Hij is ooit de F1 binnengekomen met een big boom en heeft daarna een paar mooie dingen laten zien, maar nu is het F1-boek echt uit. Hem ligt een mooie carrière in het verschiet in andere raceklassen. Hij is een racer, één met het mes tussen de tanden, maar soms was het vechten om het vechten en werd niemand er beter van. En hij werd niet voor niets een race geschorst.”

Lance Stroll: 5,2

“Ik vraag me af of Lance Stroll Formule 1 wel echt leuk vindt of dat hij soms stiekem denkt: had mijn vader maar een hockeyteam. En ik zie hem soms heel onbenullige dingen doen, zoals de manier waarop hij zijn auto in Brazilië in de grindbak zette. Toch, hij is soms sneller dan Alonso. Ik heb het eerder gezegd, als hij de sweet spot weet te raken, kan hij echt wel wat. Een 5,2, ook een beetje vanwege zijn vervelende uitstraling.”

Valtteri Bottas: 4,2

“Als kopman van een team, moet je ook af en toe scoren. Dat heeft hij niet gedaan. Bottas had twee jaar geleden moeten stoppen. Hij was dit seizoen drukker met zijn imago dan met zijn prestaties op de baan. Dus ik zou zeggen: dankjewel en tot ziens. Okay, hij heeft een beetje pech gehad met het team, maar neemt niet weg dat hij te lang een zitje bezet heeft gehouden waar een jong talent ervaring had kunnen opdoen.”

Guanyu Zhou: 4,1

“Tja, ik zou willen dat ik Chinees was geweest, dan had ik ook Formule 1 kunnen rijden. Zhou is een jongen die best zijn brood kan verdienen in de autosport, maar in de Formule 1 heeft hij niets te zoeken. Het niveau is duidelijk te hoog gegrepen voor hem. We zullen hem in de Formule 1 snel vergeten. Kleurloos, nietszeggend. En hij mist gewoon talent, héél, héél, héél veel talent.”

