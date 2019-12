Ericsson weet nog niet of hij reserve blijft bij Alfa Romeo

Marcus Ericsson weet nog niet of hij in 2020 aanblijft als reserve van Alfa Romeo. De Zweed wil zich in de eerste plaats op zijn verplichtingen in de Amerikaanse Indycars richten.

Ericsson racete van 2014 tot en met 2018 in de Formule 1, maar bij Alfa Romeo, het voormalige Sauber, was in 2019 geen racezitje meer voor hem vrij door de komst van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi. Ericsson nam daarom de wijk naar de Amerikaanse Indycars. Tegelijkertijd nam hij een rol als reserve aan bij Alfa Romeo.

De 29-jarige Ericsson bleef zo dus wel aan het team verbonden. Of hij volgend jaar doorgaat als reserve van Alfa Romeo, is echter nog niet duidelijk. “Ik ben al lang aan Alfa Romeo en Sauber verbonden en ben er vrij zeker van dat ik bij het team betrokken zal blijven. Maar hoe, dat weet ik nog niet”, vertelt Ericsson het Zweedse Expressen.

Wat hierbij meespeelt, is wat zich eind augustus afspeelde. Räikkönen kampte toen met een blessure en moest de Grand Prix van België mogelijk missen. Ericsson werd daarom opgetrommeld en kwam overvliegen uit Amerika. Hij liet zo de voorlaatste Indycar-race schieten, terwijl hij nog geen nieuwe Indycar-deal op zak had. Uiteindelijk kon Räikkönen echter gewoon rijden. Ericsson was not amused.

“In 2020 heeft Indycar echter absoluut prioriteit voor mij, in plaats van reserve zijn in de Formule 1”, zegt Ericsson. De coureur uit Örebro maakt voor volgend seizoen ook de overstap van SPM naar Ganassi in de Indycars. En wat dat dan voor een mogelijke rol als reserve bij Alfa Romeo betekent? “Dat is het lastige”, zo weet hij het ook nog niet. “Er zijn verschillende dingen die meespelen, maar het hangt ook van Alfa Romeo en Ganassi af.”

