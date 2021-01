Ervaringsdeskundige Ricciardo: ‘Je moet kritiek van Marko als een compliment zien’

Red Bull-topman en -talentscout Helmut Marko staat bekend als een harde man, maar volgens voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo komt eventuele kritiek van Marko uit een goed hart. En bovendien: “Ik heb de indruk dat hij de afgelopen jaren wat milder is geworden.”

Ricciardo rijdt tegenwoordig voor McLaren, nadat hij Red Bull eind 2018 al verliet voor Renault, maar maakte daarvoor jarenlang uit van het Red Bull-programma: eerst als talent en later als coureur voor Toro Rosso en Red Bull Racing.

Berucht zijn daarbij de verhalen van hoe Marko – zeker tot een jaar of vijf geleden – het ene na het andere Red Bull-talent afschreef. Een groot deel van die Red Bull-jongelingen leefde na een slecht weekend ook in constante angst voor een belletje van Herr Doktor Marko, die ook in de media flink hard kon zijn.

Lees ook: Verstappen, Vettel en Kvyat eren Helmut Marko: ‘Zitten hier dankzij hem’

Ricciardo was ook nooit dol op Marko’s telefoontjes, maar, zo vertelt hij Formel1.de: “Je krijgt met Marko wel iemand die honderd procent open en transparant is. Als je niet goed rijdt, zegt hij dat ook. Dan komt het op jezelf aan om dat als positieve kritiek te zien en het niet persoonlijk te nemen.”

“Marko zegt dat soort dingen namelijk alleen maar om het beste uit je te halen. Dat hij het zegt, betekent dat hij zich om je bekommert en in je gelooft. Je moet het in die zin als een compliment zien als hij je dat soort kritiek geeft.”

Lees ook: Ricciardo over Monaco: woede, een knuffel en ‘sorry’ van Marko, en eindelijk die zege in 2018

Mildere Marko?

Wat Ricciardo echter wel is opgevallen, is dat Marko ‘de afgelopen jaren wat milder is geworden’. De Australiër sluit daarbij niet uit dat dit komt omdat hijzelf ouder is: “Maar ik denk echt dat hij nu wat aardiger is, hoor.”

Of recent door Red Bull gedegradeerde coureurs als Pierre Gasly en Alexander Albon daar ook zo over denken, is natuurlijk een tweede, maar Ricciardo heeft nog wel een goede tip voor Albons vervanger Sergio Pérez: “Misschien moet hij Helmut een knuffel geven en zien hoe hij daar op reageert!”