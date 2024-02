Het lijkt erop dat Esteban Ocon best een gooi wil doen naar het Mercedes-stoeltje van Lewis Hamilton. Als de coureur in 2025 naar Ferrari vertrekt komt er een felbegeerde plek vrij bij de Duitse renstal. Ocon – die woensdag nog de nieuwe A524 mocht presteren namens Alpine – houdt zich aanbevolen: “Ik heb nog steeds goede banden met Mercedes.”

Esteban Ocon rijdt al sinds 2020 fulltime voor Alpine (toen nog Renault). Daarvoor was hij reserverijder bij Mercedes, waar hij aasde op het plekje van Valtteri Bottas. De liefde voor dat team zit er nog steeds, zo bleek bij de onthulling van de A524. “Ik ben nog steeds een Mercedes junior coureur, ook al ben ik niet zo junior meer”, grapte hij. “Ik heb altijd goede banden met het team gehad.”

Een complete sollicitatie voor Hamiltons stoeltje werd het niet, Ocon gaf ook aan dat hij zich nu op Alpine concentreert. “Daar ligt mijn focus”, verklaarde hij. “Ik moet weer m’n best doen op de baan, want elk jaar is cruciaal in de Formule 1. Zolang je goed presteert zullen er altijd geruchten zijn, maar komen er ook mooie dingen op je pad.”

Felbegeerde plaats

De Fransman kwam in 2020 al heel dichtbij een plek bij Mercedes. Toen gingen er geruchten dat hij Valtteri Bottas zou vervangen als tweede coureur. Uiteindelijk kwam de inmiddels 27-jarige Ocon bij de Franse concurrent terecht, waar hij tot nu toe gebleven is. Zijn contract loopt nog tot het einde van 2024, dus een transfer is zeker niet onmogelijk.

Esteban Ocon is natuurlijk niet de enige die Hamilton zou kunnen vervangen bij Mercedes. Williams’ Alexander Albon is een veelgenoemde opvolger, maar ook reservecoureur Mick Schumacher en toptalent Andrea Kimi Antonelli zijn populair. Aan Toto Wolff de zware taak om een nieuwe coureur te kiezen voor 2025.

