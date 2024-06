Esteban Ocon heeft in ieder geval één optie minder voor 2025. De Franse coureur zit nog zonder contract voor het aankomende seizoen, maar op verlenging met Alpine hoeft hij niet te rekenen – maandag maakte het team uit Enstone bekend dat het niet verder gaat met hun Grand Prix-winnaar. Analist Martin Brundle denkt niet dat Ocon nu op aanbiedingen van topteams moet gaan rekenen.

Alvorens Esteban Ocon bij Alpine werd ontslagen, woog Martin Brundle de kansen van de Fransman af. Ocon loopt al een tijdje mee in de koningsklasse, maar de analist betwijfelt we nog veel van hem kunnen verwachten. Volgens Brundle zullen de topteams in ieder geval niet in de rij staan om Ocon een contract aan te bieden.

“Ocon is een prima coureur”, zei hij onlangs bij Sky Sports. “Maar de geschiedenis leert ons dat hij nogal irrationeel kan handelen in een race, zeker in gevecht met zijn teamgenoten. Oud-teammaten Sergio Pérez en Fernando Alonso hebben hem al eens verweten dat hij agressief rijdt en te veel contact opzoekt. Nu doet Pierre Gasly hetzelfde”, doelde Brundle op het incident tussen Gasly en Ocon tijdens de Grand Prix van Monaco.

“De topteams zullen dat soort gedrag niet tolereren”, zei de Brit tenslotte over Ocon. “Hij maakt geen schijn van kans. Misschien dat er zelfs géén teams zijn die op hem zitten te wachten. Een coureur vertegenwoordigt honderden mensen en honderden miljoenen aan investeringsgeld. Dan kun je niet zomaar je teammaat aanvallen.”

Een paar teams zouden zich inmiddels toch hebben aangediend bij Esteban Ocon – naar verluidt is Haas al een tijdje aan het onderhandelen met de Franse coureur. Daarnaast zou hij ook een van de favorieten zijn om Nico Hülkenberg te vergezellen bij Sauber. Mercedes, dat op zoek is naar een vervanger voor Lewis Hamilton, heeft ook nog steeds nauwe banden met Ocon.

