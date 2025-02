Een koppelingssysteem met dubbele peddels op het stuur: dat is het late ‘kerstcadeau’ dat Esteban Ocon van zijn nieuwe team heeft gekregen. Sinds zijn debuut in de Formule 1 is hij niets anders gewend, maar door zijn overstap naar Haas moest de Fransman zich aanpassen en daar worstelde hij behoorlijk mee.

Esteban Ocon maakte zijn Formule 1-debuut tijdens de Grand Prix van België in 2016 bij Manor Racing, waar hij Rio Haryanto verving voor de rest van het seizoen. Bij alle teams waarvoor hij daarna reed – Force India, Racing Point, Renault en Alpine – gebruikte hij een koppelingssysteem met dubbele peddels op het stuur. Met zijn overstap naar Haas moest hij echter wennen aan een systeem met slechts één peddel, een verandering die de nodige aanpassing vergde.

Hoewel de Fransman zich zo goed mogelijk probeerde aan te passen, vond hij het niet ‘veilig’ om hiermee verder te rijden. Haas sprong snel in de bres en bood hem het andere koppelingssysteem aan. Tijdens de wintertest op het Bahrain International Circuit kon Ocon daar al mee testen. “Ik heb op die manier gewerkt en ik heb het andersom geprobeerd, maar ik had het behoorlijk moeilijk en het team is erin geslaagd om me een laat kerstcadeau te geven, zou ik zeggen, wat goed is geweest. Dit zijn dingen die normaal gesproken veel tijd kosten”, vertelde Ocon woensdag tijdens de personferentie.

Bearman blij met ‘problematisch’ systeem

Ocon is onder de indruk van hoe snel Haas de veranderingen heeft doorgevoerd. “Er zijn ook veel technische aanpassingen die we op dezelfde plekken hebben kunnen plaatsen als het stuur dat ik al bijna tien jaar gebruik”, voegde hij eraan toe.

Het koppelingssysteem met dubbele peddels op het stuur werkt tot nu toe goed en Ocon geeft aan dat het beter bij hem past dan het vorige ‘problematische’ systeem. “Allereerst, als je de garage uitgaat en je hebt alleen een rechterpeddel, hoe doe je dat dan”, vraagt hij zich hardop af.

Zijn nieuwe teamgenoot, Oliver Bearman, onthult dat hij het systeem met één peddel blijft gebruiken. “Het is mijn eigen speciale koppeling waaraan ik in de winter hard heb gewerkt met de jongens. Tot nu toe zijn mijn starts goed geweest, dus daar ben ik blij mee”, zegt hij.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.