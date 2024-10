Esteban Ocon zal tijdens de GP van Mexico vanuit de pitstraat vertrekken. De Fransman moet zijn negentiende startpositie opgeven omdat Alpine enkele motoronderdelen heeft vervangen. Guanyu Zhou, die aanvankelijk vanaf de laatste plaats zou starten, schuift hierdoor door naar P19. Het verschil tussen Ocon en zijn teamgenoot Pierre Gasly is aanzienlijk; laatstgenoemde start vanaf P8.

Alpine heeft besloten zowel de besturingselektronica als het energiereservoir in de A524 van Esteban Ocon te vervangen. In het huidige Formule 1-seizoen mogen teams slechts twee exemplaren van elk onderdeel gebruiken zonder hiervoor bestraft te worden. Ocon zal in Mexico echter het derde exemplaar van beide componenten gebruiken, wat automatisch betekent dat hij de race vanuit de pitstraat moet starten.

De overtreding heeft verder weinig invloed op de rest van de grid. Alleen Guanyu Zhou ‘profiteert’ van de gridstraf van Esteban Ocon en schuift door van de twintigste naar de negentiende startpositie. Pierre Gasly, teamgenoot en tevens een van Ocons grootste rivalen, heeft een betere uitgangspositie. De coureur uit Rouen wist zich tijdens de kwalificatie in Q3 te plaatsen en noteerde uiteindelijk de achtste tijd. Alpine strijdt in deze slotfase van het seizoen om de achtste plek in het kampioenschap.

