Alles wijst erop dat het Mexicaanse Telmex stopt met de sponsoring van Red Bull. Het communicatiebedrijf van miljardair Carlos Slim is sinds Sergio Pérez’ debuut bij de Oostenrijkers aan het team verbonden. Het vertrek van Telmex zou een extra tegenslag betekenen voor Pérez, die volgens veel experts nog bij Red Bull rijdt vanwege de Latijns-Amerikaanse sponsors die hij met zich meebrengt.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Telmex de sponsoring officieel stopzet. Het bedrijf beweert dat het de samenwerking enkel zou beëindigen omdat Red Bull in zee is gegaan met concurrent AT&T, een telecommunicatiebedrijf uit de Verenigde Staten. “We zijn nog in gesprek met het team; het is nog niet definitief,” zei Carlos Slim onlangs tegen ESPN Mexico. Wat er ook gebeurt, de individuele samenwerking met Sergio Pérez blijft waarschijnlijk ‘gewoon’ bestaan.

“We willen altijd door met Checo,” legde Slim uit. Ondanks zijn matige prestaties dit seizoen, waaronder zijn recente sof tijdens de kwalificatie in Mexico (P18), blijft Sergio Pérez enorm populair in zijn thuisland. “Voor zover mogelijk blijven we hem altijd trouw, zonder twijfel,” beloofde Slim. “Een samenwerking met een coureur staat altijd los van de sponsoring van een team. Dat is altijd zo geweest.” De loyaliteit aan Pérez is groot, zelfs als de Mexicaanse coureur mogelijk door Red Bull wordt ontslagen. “Als we niet verder kunnen met het team, gaan we hoe dan ook door met Checo,” besloot Slim. “Waar hij ook rijdt, wij zullen bij hem zijn.”

