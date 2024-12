Naar verluidt gaat de Europese Unie de overname van de MotoGP door Formule 1-eigenaar Liberty Media nader onderzoeken. In april werd bekend dat de Amerikaanse mediagigant ongeveer 86 procent van ’s werelds grootste motorkampioenschap heeft opgekocht. De EU vreest echter dat Liberty Media straks een monopolie heeft op de twee grootste motorsports van Europa. Dit kan de concurrentie in de uitzend- en streamingsector onnodig verstikken.

Liberty Media meldde in april dat het een groot deel van MotoGP’s moederbedrijf, Dorna, zou overnemen. De deal kostte de Amerikanen ongeveer 4,2 miljard euro. Het management van het Spaanse Dorna zou ongeveer 14 procent van de aandelen behouden. Destijds werd al gespeculeerd over de haalbaarheid van een dergelijke overname, omdat de EU strenge regels hanteert om eerlijke concurrentie te waarborgen en te bevorderen.

Beschermen van de consument

Deze week berichtte Bloomberg News dat de nieuwe antitrust-chef van de EU, de Spaanse Teresa Ribera, daadwerkelijk bezorgd is dat de overname van de MotoGP door Liberty Media verregaande gevolgen kan hebben voor de concurrentie in de uitzend- en streamingsector. Als de MotoGP en de Formule 1 straks onder één paraplu vallen, kunnen de prijzen voor uitzendrechten onnodig stijgen. Dat is uiteindelijk natuurlijk slecht nieuws voor de consument, die dieper in de buidel zal moeten tasten om één of beide kampioenschappen te volgen. Naar verluidt is de EU een tweede fase van het onderzoek gestart; de deadline voor het presenteren van de bevindingen zou 19 december zijn.

Liberty Media sloot in 2016 een deal om de Formule 1 te kopen van aandelengroep CVC. Laatstgenoemde partij was ook ooit eigenaar van zowel de Formule 1 als de MotoGP, maar werd destijds gedwongen om een van deze te verkopen. Onder de Europese regels van 2006 was het namelijk niet toegestaan beide raceklassen tegelijkertijd te bezitten.

