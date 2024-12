Lando Norris verloor dit jaar de titel aan Max Verstappen. De Brit kon, mede dankzij de snelheid van zijn McLaren, voor het eerst meedingen naar het kampioenschap. Toch stond er in 2024 geen maat op zijn Nederlandse rivaal, die zich tijdens de GP van Las Vegas al van zijn vierde titel verzekerde. Norris kan zich echter troosten met de gedachte dat hij in de zogeheten Power Rankings van de Formule 1 wél met de eer strijkt.

De Power Rankings van de Formule 1 zijn een onofficieel beoordelingssysteem dat wordt gebruikt om de prestaties van Formule 1-coureurs te analyseren en rangschikken. Na iedere race maakt een panel van vijf juryleden de balans op. Elke coureur krijgt een cijfer tussen de één en de tien, op basis van hun prestaties – zonder rekening te houden met het voordeel van de auto. Deze ranglijsten worden op de officiële website van de Formule 1 gepubliceerd en staan los van de kampioenschapsstand.

Norris boven Verstappen?

Op basis van alle cijfers van het afgelopen jaar publiceerde Formula1.com deze week het eindrapport van de Power Rankings. Mede dankzij zijn overwinning tijdens de slotrace in Abu Dhabi heeft Lando Norris een inhaalslag gemaakt. Met een eindcijfer van 8,2 eindigt Norris bovenaan – net boven rivaal Max Verstappen. De Nederlander komt slechts 0,1 punt te kort op zijn Britse concurrent. Charles Leclerc completeert de top drie.

Hoewel de Power Rankings geen directe invloed hebben op het seizoen, reageerden veel fans verontwaardigd dat Norris boven Verstappen is geëindigd. Wie naar de statistieken kijkt, ziet immers dat de Nederlander dit jaar negen Grands Prix won, acht keer op poleposition stond en bovendien het kampioenschap op zijn naam schreef. Norris won ‘slechts’ vijf races en stond eveneens acht keer op pole.

De einduitslag van de zogeheten Power Rankings (Formula1.com)

