Even bellen met Rinus VeeKay: ‘Heel positief na Indycar-tests in Texas’

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout blikt met een goed gevoel terug op zijn afgelopen tests in de Indycars. De Nederlander testte vorige week drie dagen (op twee verschillende circuits) in Texas met zijn team Ed Carpenter Racing. “Het gevoel is heel positief.”

In de eerste plaats stonden er voor VeeKay twee testdagen op het programma op het Circuit of the Americas (COTA) in Austin, waar de Formule 1 ook racet. Daarna volgde nog een rookietest op de Texas Motor Speedway-oval. Tijd om even bij te praten met VeeKay, dus.

Rinus, het begon op dag één met regen en veel kou op COTA. Een gekke start, zo?

VeeKay: “Ja, we mochten ook niet vol gas rijden. Het ging er meer om te kijken hoe de auto het deed. Gelukkig hadden we geen problemen. In de bochten kon je nog wel een beetje pushen en voelen wat de auto in de regen kan. Fijn, want daar heb ik nog geen ervaring mee met een Indycar. Dat kon ik zo een beetje opdoen.”

Je stond wel bovenaan de tijdenlijst toch, voor wat het waard was?

“Ja, maar dat zegt inderdaad niet zoveel op zo’n dag.”

Dag twee op COTA was een stuk productiever. Reed jij niet het meest van allemaal?

“Klopt. 82 rondjes, volgens mij. We hebben veel geprobeerd op die dag. Het was wel wat moeilijk: COTA is een lang circuit en we hadden wat moeite met de afstelling. We weten echter wat het probleem was en de aanpassing die we hebben gevonden, zal veel verschil maken.”

Hoe gaat het werk met het team, Ed Carpenter Racing, eigenlijk?

“Super. We weten samen een steeds betere balans te vinden. Het gaat echt de goede kant op, ook. Ik heb veel vertrouwen voor het begin van het seizoen.”

Na de COTA-test volgde afgelopen vrijdag nog een test op de Texas Motor Speedway-oval. Indrukwekkend?

“Het was heel vet. Het gaat zó hard. Het is toch wel spannend met die snelheden van 220 mijl per uur (354 km/u) op de teller en rondjes van gemiddeld 216 mijl per uur (347,8 km/u).”

Gaat en voelt dat nou veel sneller in een Indycar dan je auto uit de Indy Lights van vorig jaar?

“Ze gaan denk ik wel dertig mijl, zo’n vijftig kilometer per uur, harder, maar de wegligging is veel beter. Het is dertig mijl, maar het voelt alsof je drie keer zo hard gaat. Het is heel apart.”

Het ging ook weer goed, toch?

“Ja, er is niks misgegaan en ik was het snelst. Het ging zó goed, dat ik me niet kan voorstellen dat ik niet door de rookietest ben gekomen.”

Wat is het volgende op je programma?

“Ik heb nu zelf eerst begin maart nog een test in Sebring met Carpenter. Half maart begint het Indycar-seizoen dan.”